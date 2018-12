2. Bundesliga heute live: HSV, Köln, St. Pauli, Dresden im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag stehen in der 2. Bundesliga vier Spiele an. Unter anderem ist der Tabellenführer HSV in Ingolstadt zu Gast und der 1. FC Köln spielt gegen Greuther Fürth. Informationen zu allen Samstagspartien und der Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Die restlichen Samstagsspiele am 15. Spieltag lauten wie folgt: St. Pauli trifft auf Dynamo Dresden und Union Berlin spielt gegen Darmstadt 98.

2. Bundesliga: Wo und wann finden die Samstagsspiele statt?

Alle vier Partien finden am heutigen Samstag um 13.00 Uhr statt. In den folgenden Stadien wird gespielt:

FC Ingolstadt - Hamburger SV: Audi-Sportpark

1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth: Rheinenergiestadion

FC St. Pauli - Dynamo Dresden: Millerntor-Stadion

1 FC Union Berlin - SV Darmstadt 98: Stadion an der alten Försterei

2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Spiele der 2. Bundesliga gibt es in dieser Saison nur im Pay-TV live zu sehen.

Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele gesichert. Der Sender bietet zudem auch all Spiele in der Konferenz an. Über Sky Go kann man die Spiele auch im Livestream verfolgen.

SPOX versorgt euch wie immer mit einem Liveticker zu den Spielen. Bei DAZN laufen die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels.

2. Bundesliga am Samstag - Die ersten vier der Tabelle im Einsatz

Vom ersten bis zum vierten Platz sind heute alle Mannschaften im Einsatz. Beim Tabellenletzten Ingolstadt kommt es nach der aktuellen Tabellensituation mit dem neuen Trainer Jens Keller zum Duell David gegen Goliath. Zu den Schanzern kommt nämlich der Tabellenführer Hamburger SV.

Der Tabellenzweite 1. FC Köln empfängt den Sechstplatzierten Greuther Fürth. Und der auf Platz drei stehende 1. FC Union Berlin bekommt es mit dem SV Darmstadt 98 zu tun. Dynamo Dresden trifft auswärts auf den vierten Platz St. Pauli.

