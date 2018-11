2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim gegen SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Heidenheim trifft am heutigen Sonntag in der 2. Bundesliga auf den SC Paderborn. Was ihr über das Spiel und die Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Tabellen-Siebte Heidenheim gegen den Neunten Paderborn. Die beiden Mannschaften trennen nur zwei Punkte.

Wann und wo spielt Heidenheim gegen Paderborn?

Die Sonntags-Spiele in der 2. Bundesliga beginnen immer um 13.30 Uhr. Austragungsort der Partie Heidenheim gegen Paderborn ist die Heidenheimer Voith-Arena. Schiedsrichter der Partie ist Timo Gerach.

1. FC Heidenheim gegen SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie alle Spiele der diesjährigen Zweitligasaison ist auch die Partie zwischen Bochum und Regensburg nur im Pay-TV live zu sehen. Sky beginnt die Vorberichterstattung bereits um 13 Uhr. Abonnenten des Senders können das Spiel neben der Übertragung im klassischen TV auch als Livestream via SkyGo verfolgen.

Moderation: Hartmut von Kameke

Kommentator Einzelspiel: Sven Haist

Kommentator Konferenz: Holger Pfandt

Wer die Begegnung nicht live sehen kann, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Hier geht es zum Liveticker zur Partie zwischen Heidenheim und Paderborn.

Heidenheim gegen Paderborn: Mögliche Aufstellungen

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Multhaup, Dorsch, Griesbeck, Schnatterer - Dovedan, Thomalla

Paderborn: Zingerle - Dräger, Hünemeier, Strohdiek, Herzenbruch - Gjasula - Zolinski, Klement, Vasiliadis, Antwi-Adjei - Gueye

1. FC Heidenheim gegen SC Paderborn: Alle Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 23.04.2016 1. FC Heidenheim SC Paderborn 1:1 2. Bundesliga 08.11.2015 SC Paderborn 1. FC Heidenheim 1:1

Die Tabelle der 2. Bundesliga