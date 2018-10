2. Liga heute live: Köln, Heidenheim, Bielefeld, Aue, Paderborn, Sandhausen im TV und Livestream

Am Samstagmittag stehen in der 2. Liga zum elften Spieltag drei Partien an. Welche Spiele heute stattfinden und wo ihr die Duelle im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Köln will zuhause die Tabellenführung verteidigen. In Aue kommt es zum tabellarischen Mittelfeld-Duell gegen Bielefeld. Paderborn bekommt es mit Sandhausen zu tun.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN.

2. Liga heute live: Die Spiele im Überblick

Alle Spiele am heutigen Samstag, den 26. Oktober, sind für 13 Uhr angesetzt.

1. FC Köln - 1. FC Heidenheim

Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld

SC Paderborn - SSV Sandhausen

2. Liga heute live: Übertragung der Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Sky hat sich, wie auch in der Saison zuvor, die Rechte an der zweiten Liga gesichert. Die Übertragung des Pay-TV-Senders startet live und exklusiv bereits um 12.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, die Spiele auch im Livestream bei Sky Go zu verfolgen.

Wie immer kann man sich auch mit dem SPOX-Liveticker auf dem Laufenden halten.

2. Liga: Der 11. Spieltag im Überblick