Arminia Bielefeld gegen die SpVgg Greuther Fürth heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am 10. Spieltag der 2. Liga gastiert die SpVgg Greuther Fürth am Samstag bei Arminia Bielefeld. Hier gibt es alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und Livestreams sowie Liveticker im Internet.

Arminia Bielefeld verlor die beiden letzten Ligaspiele gegen Bochum und Köln und befindet sich im Mittelfeld der 2. Liga. Greuther Fürth hingegen hat sich nach neun Spieltagen oben einsortiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bielefeld gegen Fürth heute live im TV und Livestream sehen

Das Aufeinandertreffen zwischen Arminia Bielefeld und der SpVgg Greuther Fürth wird am Samstag um 13 Uhr in der SchücoArena in Bielefeld angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist Johann Pfeifer.

In Deutschland wird das Spiel nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt Sky die Partie live und exklusiv. Die Einzelpartie läuft bei Sky auf Sky Bundesliga 4 & HD, die Konferenz kann man sich auf Sky Bundesliga 2 & HD anschauen. Während Ulli Potofski die Einzelpartie kommentiert, ist Oliver Seidler bei der Konferenz am Mikrofon.

Sky bietet zudem für seine Kunden einen Livestream an. Hier geht es zu Sky Go.

Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth im Liveticker

Wer die Partie nicht im TV oder Livestream sehen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, das Geschehen im Liveticker zu verfolgen. SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Liga einen eigenen Liveticker an. Hier geht es zum Liveticker des Matches Bielefeld gegen Fürth.

Bielefeld gegen Fürth heute live: Die Highlights und Tore

Nur 40 Minuten nach Abpfiff des Spiels zeigt DAZN die Highlights der Partie. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich zahlreiche Rechte für Live-Übertragungen sowie Highlights gesichert hat. Neben den Highlights der 2. Liga hat DAZN auch die Highlights der Bundesliga im Programm.

Außerdem überträgt DAZN Spiele der Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und Premier League. Hier könnt ihr 30 Tage lang kostenlos DAZN testen!

© getty

Bielefeld im Mittelfeld - Fürth oben dran: Tabelle der 2. Liga

Die Fürther haben aus den ersten neun Partien der Saison 2018/19 16 Punkte geholt und schnuppern damit an den Aufstiegsrängen. Vor dem 10. Spieltag stand Fürth auf dem vierten Platz und hatte nur einen Zähler Rückstand auf Union Berlin und den HSV.

Die Bielefelder sammelten bislang zwölf Punkte und stehen damit auf dem 12. Platz. So sah die Tabelle der 2. Liga vor dem 10. Spieltag aus.