Der 1. FC Köln empfängt am heutigen Samstag in der 2. Bundesliga den FC Heidenheim. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Domstädter hatten zuletzt einen kleinen Durchhänger: Weder gegen Duisburg noch gegen Holstein Kiel gab es einen Sieg. Heidenheim hingegen feierte vergangene Woche einen überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Magdeburg.

Wo und wann spielt der 1. FC Köln gegen den FC Heidenheim?

Schiedsrichter Stieler pfeift die Partie zwischen Köln und Heidenheim am heutigen Samstag um 15.30 Uhr an. Spielstätte ist das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

1. FC Köln gegen FC Heidenheim heute live im TV, Livestream, Liveticker

Wie gewohnt gibt es die Spiele der 2. Bundesliga nur beim kostenpflichtigen Angebot von Sky zu sehen. Der Sender zeigt die Partie zwischen Köln und Heidenheim sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den beiden Parallelspielen.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 12.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Peter Hardenacke

Kommentator Konferenz: Jonas Friedrich

Kommentator Einzelspiel: Klaus Veltmann

Wer ein Abonnement bei Sky besitzt, kann das Spiel auch als Livestream über SkyGo verfolgen. Alternativ bietet Spox einen Liveticker an, mit dem ihr auf dem Laufenden bleibt.

1. FC Köln - FC Heidenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen zur Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Heidenheim werden rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten die Teams auflaufen:

1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Mere, Czichos, J. Horn - Höger - Schaub, Drexler, J. Hector, Guirassy - Terodde

T. Horn - Schmitz, Jorge Mere, Czichos, J. Horn - Höger - Schaub, Drexler, J. Hector, Guirassy - Terodde FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Lankford, Schnatterer, Dovedan- Thomalla

FC Köln gegen FC Heidenheim: Diese Spieler fehlen

FC Köln:

Sobiech (Zeh-Operation)

Clemens (Syndesmoseriss)

Koziello (Schulterverletzung)

FC Heidenheim:

Steuer (Sprunggelenksprobleme)

Glatzel (Muskelfaserriss)

