Union Berlin gegen Holstein Kiel heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream, Liveticker

Im Zuge des siebten Spieltags der zweiten Liga trifft Union Berlin heute auf Holstein Kiel. Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Neben dem Spiel zwischen Union und Kiel stehen heute noch drei andere Zweitliga-Spiele auf dem Programm.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Union Berlin gegen Holstein Kiel: Wann und wo findet das Spiel statt?

Wie alle Heimspiele von Union Berlin wird auch das Spiel gegen Holstein Kiel im altehrwürdigen Stadion an der alten Försterei ausgetragen. Schiedsrichter Benjamin Cortus wird um 18.30 Uhr zum Anpfiff bitten.

Union Berlin gegen Holstein Kiel heute live im TV und Livestream

Wie bei allen anderen Spielen der zweiten Liga wird auch bei der Partie zwischen Union und Kiel die Übertragung von Pay-TV-Sender Sky übernommen. Neben der Konferenz mit allen Spielen könnt ihr die Begegnung im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 8 und Sky Sport Bundesliga 8 HD sehen. Kommentiert die Begegnung von Torsten Kunde.

Zudem bietet Sky einen Livestream über Sky Go an. Die Highlights könnt ihr außerdem schon 40 Minuten nach Abpfiff beim Streaming-Portal DAZN sehen.

2. Bundesliga live: Die Partien am Dienstag im Überblick

Begegnung Anstoß Liveticker VfL Bochum - Dynamo Dresden 18.30 Uhr Liveticker SV Darmstadt - Arminia Bielefeld 18.30 Uhr Liveticker 1. FC Köln - FC Ingolstadt 18.30 Uhr Liveticker Union Berlin - Holstein Kiel 18.30 Uhr Liveticker

Union Berlin und Holstein Kiel: Die Tabellensituation

Trotz des frühen Zeitpunkts der Saison lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Situation in der zweiten Liga. Dort geht es fast schon traditionell sehr eng zu, zwischen Platz 1 und Platz 11 liegen nur vier Punkte. Dementsprechend nah an der Tabellenspitze liegen auch Berlin (10 Punkte, Platz 5) und Kiel (9 Punkte, Platz 9). Dem Gewinner der Partie winkt also ein Platz in den Aufstiegsrängen, weshalb dieses Spiel gut und gerne als richtungsweisend betitelt werden kann.

Die Tabelle der zweiten Liga vor dem 7. Spieltag