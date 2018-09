2. Bundesliga heute live sehen: Die Spiele am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Der heutige Samstag hält insgesamt drei Partien der 2. Bundesliga bereit, in denen einige Teams aus dem Tabellenmittelfeld den Anschluss nach oben schaffen wollen. SPOX gibt euch einen Überblick über die Partien und die Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Der VfL Bochum könnte sich etwa mit einem Auswärtssieg in Heidenheim zurück in die Aufstiegsränge bringen. Gleiches gilt für Regensburg in Duisburg, wobei die Zebras den letzten Tabellenplatz verlassen und den ersten Saisonsieg einfahren wollen. Paderborn und Aue wollen sich im direkten Duell Abstand von den Abstiegsplätzen verschaffen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Alle Partien der 2. Bundesliga werden in dieser Saison erneut live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Sky-Kunden können sämtliche Spiele auch als Livestream bei Sky Go sehen.

2. Bundesliga, 8. Spieltag: Die Spiele am Samstag in der Übersicht

Auf Sky Sport Bundesliga 2 läuft die Konferenz mit allen drei Spielen, auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 3-5 die anderen drei Partien als Einzelspiel.

Anstoß Begegnung Kanal Kommentator 13 Uhr MSV Duisburg - Jahn Regensburg Sky Sport Bundesliga 3 Jürgen Schmitz 13 Uhr 1. FC Heidenheim - VfL Bochum Sky Sport Bundesliga 5 Marcel Meinert 13 Uhr SC Paderborn - Erzgebirge Aue Sky Sport Bundesliga 4 Sven Haist

2. Bundesliga heute live im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Bundesliga auch Liveticker an. Hier geht es zur Übersicht.

Begegnung Liveticker Duisburg - Regensburg LIVETICKER Heidenheim - Bochum LIVETICKER Paderborn - Aue LIVETICKER Konferenz LIVETICKER

Die Tabelle der 2. Liga vor dem 8. Spieltag