HIGHLIGHTS HSV (Hamburger SV) gegen Arminia Bielefeld: Tore im Video - Lasogga macht ersten Heimsieg perfekt

Am 3. Spieltag der 2. Liga feierte der HSV mit dem 3:0 gegen Arminia Bielefeld den ersten Heimsieg in der neuen Spielklasse. Hier findet ihr alle Informationen zu den Highlights. Schaue dir die Tore im Video an.

Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel sprangen die Rothosen am Montagabend auf den dritten Tabellenplatz. Bereits zuvor sicherten sich der 1. FC Köln (3:1 gegen Aue) und Union Berlin (4:1 gegen St. Pauli) die beiden Spitzenplätze.

HSV gegen Arminia Bielefeld: Alle Tore im Highlight-Video sehen

HSV gegen Bielefeld: Pollersbeck-Aufreger und Lasogga-Doppelpack

Nach einem Patzer von Bielefeld-Torwart Stefan Ortega köpfte Lewis Holtby zur frühen 1:0-Führung für die Hanseaten in die Maschen. Zur Ende der ersten Halbzeit wurden die Ostwestfalen immer mutiger und wurden fast mit dem Ausgleich belohnt, als Julian Pollersbeck für den Aufreger des Spiels sorgte.

Einen Abschluss von Andreas Voglsammer wehrte der HSV-Keeper am Strafraumrand mit beiden Händen ab, die Bielefelder wollten die Aktion außerhalb des Strafraums gesehen haben. Schiedsrichter Arne Aarnik ließ jedoch weiterspielen.

Auch in der zweiten Halbzeit boten sich Bielefeld weiterhin Gelegenheiten zum Ausgleich, doch Pierre-Michel Lasogga machte mit einem Doppelpack schließlich den ersten HSV-Heimsieg in der zweiten Liga perfekt.

HSV - Bielefeld: Tore, Fakten und Daten

Pierre-Michel Lasogga erzielte sein erstes Zweitligator seit 1954 Tagen. Im April 2013 traf er für Hertha BSC gegen den SV Sandhausen.

Bielefeld wartet nun seit zehn Partien auf einen Sieg gegen den HSV. In der Bundesliga kassierte Bielefeld nur gegen den FC Bayern mehr Niederlagen (25) als gegen den Hamburger SV (20).

Saisonübergreifend konnte Bielefeld nun in der zweiten Liga bei fünf Remis und sechs Niederlagen nur eine der letzten zwölf Partien gegen Bundesligaabsteiger gewinnen.

2. Liga: Alle Ergebnisse des 3. Spieltags

Mit zwei Siegen und einem Remis stehen Union Berlin und der 1. FC Köln nach dem 3. Spieltag zusammen an der Tabellenspitze.