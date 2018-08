Erzgebirge Aue gegen 1. FC Magdeburg in der 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der 2. Liga trifft der FC Erzgebirge Aue auf den 1. FC Magdeburg. Wo ihr das Ostderby im TV und Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die neue 2.-Liga-Saison gestartet. Entsprechend gilt es jetzt, einen kompletten Fehlstart mit einem Sieg abzuwenden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Liga heute live: Wann und wo findet Aue gegen Magdeburg statt?

Die Partie findet im Erzgebirgestadion statt, welches rund 16.500 Zuschauern Platz bietet. Anpfiff ist heute um 15.30 Uhr.

Erzgebirge Aue gegen Magdeburg heute live im TV und Livestream sehen

Der Bezahlsender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv. Die Übertragung beginnt dabei bereits um 15.20 Uhr und ist entweder im Pay-TV oder aber über Sky Go im Livestream zu sehen. Folgendermaßen begleitet Sky die Partie:

Moderator : Hartmut von Kameke

Kommentator: Karsten Petrzika

Eine Zusammenfassung mit den Highlights ist ab 19.30 Uhr auf Sport1 oder aber schon 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen.

Erzgebirge Aue - 1. FC Magdeburg: die 2. Bundesliga im Liveticker

Wie jedes Spiel aus der 2. Liga begleitet SPOX auch das Duell zwischen Aue und Magdeburg in seinem Liveticker. Wer von dem Ostderby also nichts verpassen will, klickt hier.

