2. Liga, 31. Spieltag: VfL Bochum und Greuther Fürth erleiden Rückschläge

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Ligue 1 Live Nantes -

Rennes Championship Live Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premiership Hibernian -

Celtic Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

AS Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Super Liga Radnicki Nis -

Roter Stern Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

FK Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Superliga Boca Juniors -

Newell's Old Boys Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo

Der VfL Bochum hat im Aufstiegsrennen einen weiteren Rückschlag erlitten. Am 31. Spieltag der 2. Bundesliga kamen der Ruhrpott-Klub nicht über ein Unentschieden gegen Greuther Fürth hinaus. Am Sonntag muss Fortuna Düsseldorf gegen Ingolstadt ran, am Montag kommt es zum Topspiel zwischen Nürnberg und Kiel. SPOX gibt euch die Infos zum kommenden Spieltag und bietet zu jeder Partie einen LIVETICKER sowie die Highlight-Videos ab Montag 0 Uhr an. Auf DAZN gibt's die Clips bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Greuther Fürth hat einen immens wichtigen Sieg im Kampf gegen den direkten Abstieg verpasst und sich zum Auftakt des Spieltags trotz langer Führung mit einem 1:1 (1:0) gegen den VfL Bochum begnügen müssen. Auch Eintracht Braunschweig bangt nach einem 0:0 gegen Arminia Bielefeld weiter um den Klassenerhalt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Serdar Dursun (27.) traf für die Fürther, die vor dem Spieltag punktgleich mit St. Pauli auf Relegationsplatz 16 waren und nun fünf Zähler Vorsprung auf Darmstadt 98 (am Samstag in Sandhausen zu Gast) auf dem ersten direkten Abstiegsplatz haben.

Lukas Hinterseer (82.) mit seinem siebten Tor in den vergangenen fünf Spielen glich für den VfL aus. Die Aussichten der zum achten Mal in Folge unbesiegten Bochumer auf den Aufstieg sind bei fünf Punkten Rückstand auf Kiel (am Montag gegen Nürnberg) sehr mäßig.

Braunschweig steckt nach dem dritten Remis in Serie mit 39 Punkten und nur zwei Zählern Vorsprung auf Platz 16 weiter mitten im Abstiegskampf. Zumal die Eintracht mit Nürnberg, Ingolstadt und Kiel ein happiges Restprogramm hat.

Bielefeld muss trotz des vierten Spiels in Folge ohne Niederlage die letzten Hoffnungen auf den Aufstieg wohl abschreiben. Die Arminia (44) hat als Vierter fünf Zähler Rückstand auf die drittplatzierten Kieler.

Die Ergebnnise des 31. Spieltags im Überblick

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Dursun (27.), 1:1 Hinterseer (83.)

Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld 0:0

Die Begegnungen des 31. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Sa., 21.04.2018 13 Uhr Union Berlin 1. FC Heidenheim SPOX Sa., 21.04.2018 13 Uhr SV Sandhausen SV Darmstadt 98 SPOX Sa., 21.04.2018 13 Uhr Jahn Regensburg FC St. Pauli SPOX So., 22.04.2018 13.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden SPOX So., 22.04.2018 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf FC Ingolstadt SPOX So., 22.04.2018 13.30 Uhr Erzgebirge Aue MSV Duisburg SPOX Mo., 23.04.2018 20.30 Uhr Holstein Kiel 1. FC Nürnberg SPOX

Die aktuelle Tabelle der 2. Liga