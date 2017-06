Hauptmann: "Gehen den gemeinsamen Weg"

Erlebe

Dynamo Dresden wird Niklas Hauptmann auch bei einem lukrativen Angebot im Sommer nicht ziehen lassen. Sowohl die TSG Hoffenheim als auch der Hamburger SV sollen Interesse an dem Mittelfeldspieler bekundet haben.

"Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Es gibt eine Menge Erstligisten aus dem In- und Ausland, die ihn wollen", weiß Dresdens Manager Ralf Minge, trotzdem ist der Zweitligist optimistisch, Hauptmann im Verein zu halten: "Aber wir sind jetzt in der Lage, dass wir nicht mehr so schnell Schmerzen bekommen wie vor zwei Jahren, wenn wir gewisse Beträge sehen. Wir können jetzt sagen: Wir gehen den gemeinsamen Weg, egal, was kommt", so Minge in der Sport Bild.

In Dresden hat der 21-Jährige einen bis 2020 laufenden Vertrag, in der abgelaufenen Saison kam er auf zwei Treffer und zwei Vorlagen in 29 Spielen.