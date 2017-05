So lief der 33. Spieltag

Sonntag, 14.05.2017

Tabellenführer VfB Stuttgart verlor das Spitzenspiel der 33. Runde bei Mitabsteiger Hannover 0:1 (0:0) und verpasste damit die vorzeitige Rückkehr ins Oberhaus, für die ein Punkt gereicht hätte.

Mit jeweils 66 Zählern liegen Stuttgart und Hannover aber nach wie vor auf den Plätzen eins bzw. zwei, die direkt in die Bundesliga führen. Beiden Team reicht am letzten Spieltag ein Punkt, um ihren Betriebsunfall jeweils zu reparieren. Stuttgart spielt gegen Abstiegskandidat Würzburger Kickers, Hannover ist beim SV Sandhausen zu Gast.

Relegationsplatz drei hat Eintracht Braunschweig sicher, das bei Kellerkind Arminia Bielefeld 0:6 (0:2) unter die Räder kam. Mit 63 Punkten sind die Niedersachsen nicht mehr von Union Berlin einzuholen, das gegen den 1. FC Heidenheim 0:1 (0:0) verlor.

Wer steigt ab? Würzburg, 1860, Bielefeld oder der FCK?

Hochspannung bis zum letzten Spieltag herrscht auch im Tabellenkeller, wo bislang lediglich der Karlsruher SC als Absteiger feststeht. In der schlechtesten Position befindet sich Aufsteiger Würzburger Kickers, der dem SV Sandhausen 0:1 (0:1) unterlag und als Vorletzter nur 34 Punkte aufweist.

Zwei Zähler mehr hat 1860 München nach einem 1:2 (1:1) gegen den VfL Bochum auf dem Relegationsplatz 16. Als erstes Team über dem Strich hat Bielefeld nach seinem Überraschungscoup gegen Braunschweig ebenfalls 36 Zähler.

Weiter Sorgen muss sich noch der 1. FC Kaiserslautern (38) nach einem 0:1 (0:0) bei Erzgebirge Aue machen, das mit 39 Punkten ebenso fast gerettet ist wie der punktgleiche Konkurrent Fortuna Düsseldorf, der 3:2 (1:1) beim 1. FC Nürnberg gewann.

Am letzten Spieltag empfängt Fortuna die Sachsen. 1860 spielt kommenden Sonntag beim 1. FC Heidenheim. Zudem tritt Bielefeld bei Dynamo Dresden an und Würzburg hat die schwere Aufgabe in Stuttgart vor der Brust. Kaiserslautern hat zudem den 1. FC Nürnberg zu Gast.

St. Pauli feiert Klassenerhalt mit Party

In Hannover erzielte Felix Klaus in der 40. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber. Der Ex-Stuttgarter Martin Harnik traf für die Gastgeber in der 86. Minute noch den Pfosten. Hannovers Salif Sane sah in der 87. Minute nach einer Notbremse die Roten Karte.

Für Bielefeld besiegelten der überragende Reinhold Yabo (65., 67., 76.) mit einem Dreierpack, Jan Hochscheidt per Eigentor (13.), Julian Börner (24.) sowie Keanu Staude (71.) die deftige Pleite der Braunschweiger.

Der Kalsruher SC verlor zudem sein letztes Heimspiel vor überwiegend leeren Rängen gegen Dynamo Dresden 3:4 (1:3) und der FC St. Pauli feierte beim 1:1 (0:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth mit seinen Fans den bereits seit einer Woche sicheren Klassenerhalt.

