"Wir waren paralysiert, es war unfassbar"

Freitag, 10.03.2017

SPOX: Herr Düwel, seit Ihrer Entlassung bei Union Berlin im August 2015 waren Sie nicht mehr als Trainer aktiv. Verraten Sie doch mal, was Sie die letzten eineinhalb Jahre gemacht haben.

Norbert Düwel: Ich habe im In- und Ausland hospitiert. In Deutschland war ich beim HSV und bei RB Leipzig, im Ausland habe ich mich bei skandinavischen Vereinen umgeschaut, in Dänemark und Norwegen, aber auch in England, beispielsweise in der zweiten Liga bei den Queens Park Rangers. Ich war aber auch viel unterwegs, um mir Spiele anzugucken. Ich konnte neue Erfahrungen sammeln, weitere Aspekte dazugewinnen. Ich habe mich sozusagen fortgebildet. Mir war es wichtig, am Ball zu bleiben.

SPOX: Können Sie vielleicht mal genauer erläutern, wie so eine Hospitation abläuft?

Düwel: Das ist unterschiedlich. Es hängt immer davon ab, bei welchem Verein man sich gerade befindet und wie der Trainer und der Manager dem Thema gegenüberstehen. In der Regel bin ich immer eine Woche dabei, um mir einen Zyklus anzuschauen. Sprich: Wie läuft die Woche ab? Wie bereitet sich die Mannschaft, wie bereitet der Trainer die Mannschaft auf das anstehende Spiel vor? Ich mache mich auch vorher schlau und gucke, was mich interessiert, was ich wissen will. Das ist nicht immer nur die reine Trainingsarbeit, sondern zum Beispiel auch die Gegebenheiten. Bei RB Leipzig war das natürlich besonders beeindruckend mit der neuen Trainingsanlage.

Norbert Düwel arbeitete in seiner Karriere bereits mit Sir Alex Ferguson zusammen © getty

SPOX: Haben Sie auch Anfragen von Vereinen bekommen? Als Chef- oder Co-Trainer?

Düwel: Natürlich gab es Anfragen. Meine gute Arbeit in Berlin ist nicht ganz verborgen geblieben. Es gab Anfragen aus dem In- und Ausland, aber nicht jeder Kontakt führt zum Abschluss. Es ist ein dummer Spruch, aber es muss passen. Man selber und der Verein haben gewisse Vorstellungen und wenn die nicht einigermaßen deckungsgleich sind, macht das auch keinen Sinn.

SPOX: Jetzt haben Sie unter anderem beim FC Bayern, auf Schalke, in Basel und bei Inter Mailand hospitiert. Was für Eindrücke konnten sie bei den unterschiedlichen Stationen gewinnen?

Düwel: Ich hatte das Glück, ganz beeindruckende Trainerpersönlichkeiten kennenzulernen. Bei den Bayern war ich im Rahmen meiner Fußballlehrer-Ausbildung zweimal über jeweils vier Wochen und durfte Ottmar Hitzfeld über die Schulter schauen. Bei Manchester United, wo ich später dann noch gearbeitet habe, habe ich auch die Gelegenheit genutzt, Sir Alex Ferguson bei der Arbeit zuzusehen. Das war unglaublich, weil er als Persönlichkeit beeindruckend ist. Anschließend war ich dann auf Schalke, da habe ich Mirko Slomka kennengelernt, mit dem ich später in Hannover zusammengearbeitet habe. Jede dieser Hospitationen hatte für sich einen speziellen Background. Bei Inter Mailand war Jose Mourinho gerade Trainer. Zu sehen, wie er mit den Spielern umgeht, war beeindruckend. Er hat einen unglaublichen Führungsstil. Die Spieler, die unter ihm ran durften, sind tatsächlich so etwas wie die Auserwählten, die für ihn vieles möglich machen und sich zerreißen.

Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

SPOX: Bei ManUnited waren Sie von 2008 bis 2010 als Scout tätig: Hatten Sie direkt Kontakt zu Sir Alex?

Düwel: Das hatte ich in der Tat. Ich habe nicht nur gescoutet, sondern auch die Champions-League-Gegner beobachtet. Da bin ich öfter mit Sir Alex direkt ins Gespräch gekommen, aber auch mit der gesamten Scouting-Abteilung. Dieser Klub ist zwar ein Riesenapparat, aber trotzdem steht der persönliche Kontakt immer an oberster Stelle. Ich habe mich immer, wenn ich mal wieder in Manchester war, auch mit Sir Alex getroffen und mich mit ihm ausgetauscht. Er ist eine unglaubliche Persönlichkeit.

SPOX: Also haben Sie immer noch Kontakte nach Manchester?

Düwel: Ja schon. Die sind zwar über die Jahre weniger geworden, aber es arbeiten immer noch viele dort, die bereits zu meiner Zeit da waren. Diese - Liebe würde ich nicht sagen - Begeisterung für den Verein ist immer noch sehr, sehr groß, weil es eine herausragende Geschichte dort war.

SPOX: Noch vorher waren Sie als Dozent an der TU München beschäftigt und haben sich währenddessen sogar als Autor versucht und zwei Bücher herausgebracht. Wie kam es dazu?

Düwel: Es ist so, dass es von der Uni immer ganz gerne gesehen wird, wenn man als Dozent in irgendeiner Art und Weise etwas veröffentlicht. (lacht) Dann wurde ich vom Verlag angefragt, ob ich nicht Lust hätte. Es war eine interessante und spannende Aufgabe, weil ich das vorher noch nie gemacht hatte und eigentlich auch nie damit gerechnet hätte, dass ich mal ein Buch schreibe. Das erste ("Richtig Frauenfußball", d. Red.) war dann ganz ordentlich und dann wurde ich eben gefragt, ob ich nicht nochmal Lust hätte. Dadurch ist dann das Kinderfußballbuch ("Dribbeln, passen, schießen - Profi-Tipps für Kids", d. Red.) entstanden.

SPOX: Und was bedeutet "Richtig Frauenfußball"?

Die besten Sprüche von Sir Alex Ferguson © getty 1/23 Am Samstag wird Sir Alex Ferguson 75 Jahre alt. Zur Feier des Tages hat SPOX die besten Sprüche des ehemaligen United-Trainers zusammengestellt /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche.html © getty 2/23 "Ich werde Liverpool von ihrem verdammten hohen Ross hauen." - Alex Ferguson bei seinem Amtsantritt 1986 über den damaligen Rekordmeister. Damit begannen 25 Jahre ManUnited /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=2.html © getty 3/23 "Manchmal hat man eben einen lauten Nachbarn. Daran kann man nichts ändern, die werden halt immer laut sein. Was willst du machen? Du kannst nur deinen Fernseher anschalten und ihn etwas lauter machen." - Auch Manchester City war bei Fergie eher unbeliebt /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=3.html © getty 4/23 "Das hält die F***** von den Medien draußen." - Über das neue Trainingszentrum. Zu den Vertretern der schreibenden Zunft hatte Sir Alex eine ganz besondere Beziehung /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=4.html © getty 5/23 Derbe wurde es dabei des Öfteren. Zur Frage eines Journalisten: "Das geht Dich einen Scheißdreck an! Ich frag Dich ja auch nicht, ob Du immer noch in diesen Schwulenbars abhängst." /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=5.html © getty 6/23 Besonders lieb hatte Fergie die Daily Mail. Deren Sportchef wollte wissen, ob er die schlechte Beziehung kitten könnte: "Ja, das können Sie - indem Sie sich ins Knie ficken und sterben." /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=6.html © getty 7/23 Andere Sitten waren ihm wohl auch nicht allzu geheuer: "Wenn mir ein Italiener sagt, dass das auf dem Teller Pasta ist, schaue ich unter der Soße nach, um sicher zu gehen. Die sind die Erfinder der Vernebelungstaktik." /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=7.html © getty 8/23 "Pippo Inzaghi wurde im Abseits geboren." - Manchmal trafen Fergusons Sprüche aber auch einzelne Personen /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=8.html © getty 9/23 "Wenn er auch nur einen Inch größer wäre, wäre er der beste Innenverteidiger Englands. Sein Vater ist 6 Fuß, 2 Inches groß - ich checke mal den Milchmann." - Ferguson über Gary Neville /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=9.html © getty 10/23 "Flickt ihn verdammt nochmal zusammen!" - Ferguson zu einem Physio, nachdem er David Beckham einen Schuh an den Kopf gekickt hatte /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=10.html © getty 11/23 "Er könnte in einem leeren Haus einen Streit anfangen." - Ferguson wusste über das Leben von Chelsea- und Nationalspieler Dennis Wise offenbar bestens Bescheid /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=11.html © getty 12/23 "Wagt es ja nicht, hier nachher reinzukommen, ohne alles gegeben zu haben." - So lautete Fergusons Ende der Halbzeitansprache im Champions-League-Finale 1999 /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=12.html © getty 13/23 "Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben! Fußball, verdammte Hölle!" - Ferguson ließ seiner Freude nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Bayern in Barcelona freien Lauf /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=13.html © getty 14/23 "Die haben echt Eier, kann ich Ihnen sagen." - Ferguson beurteile auch die Glazers, die Besitzer von Manchester United /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=14.html © getty 15/23 "Sie glauben doch nicht etwa, dass wir mit dieser Bande einen Vertrag schließen? Denen würde ich nicht einmal einen Virus verkaufen." - Ferguson über das Interesse von Real Madrid an Cristiano Ronaldo /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=15.html © getty 16/23 "Ich habe Calderons große Aussage gelesen, wonach die Sklaverei vor vielen, vielen Jahren abgeschafft worden sei. Ob die das Franco erklärt haben? Jesus Christus!" - Ferguson knöpfte sich auch Real-Präsident Calderon vor /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=16.html © getty 17/23 "Er hat mich Boss und Großer Mann genannt, als wir nach dem Hinspiel unseren Drink nahmen. Es würde aber helfen, wenn seine Huldigungen von einem guten Glas Wein begleitet werden würden. Was er mir gab, war Lack-Entferner." - Ferguson über Jose Mourinho /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=17.html © getty 18/23 "Wahrscheinlich reiten wir irgendwann gemeinsam in den Sonnenuntergang." - So äußerte sich Ferguson zu seinem Lieblingsfeind Arsene Wenger vom FC Arsenal /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=18.html © getty 19/23 Mit Sam Allardyce verstand sich Fergie offenbar recht gut: "Er bekommt eine Umarmung und einen Kuss von mir. Vielleicht sogar zwei." /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=19.html © getty 20/23 "Ich mache sicher keinen auf Bobby Robson und bin noch mit 70 Manager. Es geht darum zu wissen, wann es gut ist." - Im Alter von 71 Jahren nahm er bei United seinen Hut /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=20.html © getty 21/23 "Sie sollten nicht versuchen, in das Gehirn eines Verrückten zu schauen." - Alex Ferguson nahm sich auch mal selbst auf die Schippe /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=21.html © getty 22/23 "Ich bin so ein verdammt talentierter Kerl. Vielleicht fange ich an zu malen, oder sowas." - Ferguson auf die Frage, was er nach seinem Abschied vom Fußball tun werde /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=22.html © getty 23/23 "Es ist völlig egal, wer geht. Der Name von Manchester United wird ewig bleiben." /de/sport/diashows/1612/fussball/sir-alex-ferguson-beste-sprueche/sir-alex-ferguson-beste-sprueche,seite=23.html

Düwel: Nicht falsch verstehen, da gab es eine Reihe vom Verlag. Richtig Fußball war leider schon vergeben, (lacht) deswegen brauchte ich einen anderen Arbeitstitel. Ich behaupte nicht, dass ich allwissend bin, wie richtig Frauenfußball gespielt wird.

SPOX: An der Uni haben Sie außerdem die Studentinnen-Nationalmannschaft trainiert...

Düwel: Dazu kam ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. (lacht) Ehrlicherweise hatte ich darüber nie nachgedacht, aber es war sehr interessant. Wir hatten einmal eine Olympiade, also ein großes internationales Turnier, und waren dafür in Bangkok und in Belgrad. Das waren völlig neue Erfahrungen und deshalb sehr spannend.

SPOX: Und neben den Frauen haben Sie auch die Männer-Uni-Mannschaft trainiert. Ein Spieler war Manuel Baum, der jetzt Cheftrainer beim FC Augsburg ist. Standen Sie mit ihm zuletzt mal in Kontakt, oder haben ihm einen Ratschlag für die anstehende Aufgabe gegeben?

Düwel: Ich kenne ihn sehr gut, aber in der Situation, in der man zum Chefcoach ernannt wird, prasselt so viel auf einen ein, da hat man den Kopf voll und da muss ich mich nicht auch noch einmischen. Manchmal kommt es im Fußball ganz unverhofft, aber da kann meistens was richtig Gutes draus werden. Er macht beim FCA einen guten Job. Wie man hört, sind auch die Spieler sehr zufrieden. Natürlich wünsche ich ihm - gerade auch wegen der persönlichen Verbindung - für die Zukunft nur das Allerbeste.

Seite 1: Düwel über Besuche beim FC Bayern, Gespräche mit Sir Alex und die Bewunderung für The Special One

Seite 2: Düwel über Missverständnisse in Berlin, seinen Mittelfinger und die Krebserkrankung von Benny Köhler