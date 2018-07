WM 2018 - Ex-Wolfsburger Fagner in der Selecao: Auf den Spuren von Cafu

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Brasilien -

Mexiko (Highlights) World Cup Belgien -

Japan (Highlights) World Cup Schweden -

Schweiz (Highlights) World Cup Kolumbien -

England (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Allsvenskan IFK Norrköping -

BK Häcken

Fagner lief in der Saison 2012/13 insgesamt 26 Mal für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga auf. Durchsetzen konnte er sich nie und wurde daher auch schnell wieder zurück nach Brasilien verschifft. Mit 29 Jahren steht er auf einmal in der Startelf der Selecao bei der WM in Russland - wohl auch im Achtelfinale gegen Mexiko (16 Uhr im LIVETICKER) - und wandelt auf den Spuren von Legenden wie Cafu oder Carlos Alberto. Wie es dazu kam? Er weiß es wohl selbst nicht ganz genau.

Gut 18 Monate ist es her, dass Fagner Conserva Lemos, genannt Fagner, überhaupt erst sein Debüt für Brasilien feierte. Beim 1:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Kolumbien durfte der Rechtsverteidiger starten und beackerte die rechte Seite die vollen 90 Minuten lang.

Dies schien Coach Tite so zu imponieren, dass er den 29-Jährigen in der Folge mit zwei weiteren Einsätzen belohnte. Sein Auftritt bei der 0:1-Niederlage gegen Argentinien im Juni des vergangenen Jahres sollte jedoch vorerst sein letzter bleiben.

Fagner: Eigentlich kein Platz in der brasilianischen Abwehr

Mit Marcelo auf der linken und Dani Alves auf der rechten Abwehrseite hat Brasilien zwei der erfolgreichsten und erfahrensten Defensivgrößen auf den Außenbahnen, die im Normalfall auch zu 100 Prozent gesetzt sind. So kam es, dass Fagner nach drei Länderspielen erst einmal wieder auf der Bank Platz nehmen musste oder nicht einmal im Kader stand.

Ein lausiger, siebenminütiger Einsatz im WM-Test gegen Gastgeber Russland Mitte März machte die gesamte Länderspielbilanz des Corinthians-Rechtsverteidigers im Jahr 2018 aus. Es war lange Zeit nicht mal klar, ob der 29-Jährige überhaupt mit nach Russland fahren würde, da Brasilien mit Danilo vom englischen Meister Manchester City einen weiteren gestandenen Verteidiger in seinen Reihen hat.

Es schien, als sei im Schatten der Stars aus Europa kein Platz für den Jungen aus Sao Paolo, der als einer von wenigen Brasilianern überhaupt in der Heimat aktiv ist.

© getty

Dani Alves' Verletzung als Fagners Riesenchance

Nach einer souveränen Qualifikation und der Gewissheit, dass Superstar Neymar pünktlich zur WM fit werden würde, war in Brasilien die Stimmung prächtig. Das Team war grunderneuert und hatte mit der Truppe des 1:7-Desasters von 2014 nur noch wenig gemein.

Knapp einen Monat vor WM-Beginn dann der Schock: Im allerletzten Pflichtspiel der Saison zog sich PSG-Verteidiger Dani Alves eine Kreuzbandverletzung zu. Die Folge: das bittere WM-Aus für die 35-Jährige Stimmungskanone. Während ganz Brasilien trauerte, bot sich Fagner eine ungeahnte Chance.

"Ich würde mir natürlich niemals wünschen, dass so etwas passiert, aber das ist Fußball. Du musst vorbereitet sein. Auf der einen Seite bist du traurig darüber, wie es passiert ist, auf der anderen Seite bist du auch froh, dass du dein WM-Debüt feiert kannst", sagte der 29-Jährige.

Einzelkritik und Noten zu Brasilien - Costa Rica: Neymar war trotzdem schwach! © getty 1/31 In der 98. Minute durfte Neymar doch noch einen Treffer bejubeln. Das täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass Brasiliens Superstar gegen Costa Rica enttäuschte. Die Einzelkritik und die Noten für den 2:0-Sieg der Selecao. © getty 2/31 Mit diesen elf Spielern gingen die Brasilianer in die Partie. © getty 3/31 Alisson: Nicht gefordert, musste keine einzige Parade auspacken. Spielte gut mit und verhinderte zwei Gegenstöße durch weites Herauslaufen. Note: 3,5. © getty 4/31 Fagner: Zurückhaltender als Pendant Marcelo. Zwar mit sehr präzisem Passspiel, allerdings ohne Akzente nach vorne. Note: 3,5. © getty 5/31 Thiago Silva: Stark im Zweikampf und überragend im Passspiel. Ein kleiner Wackler gegen Venegas, den er aber selbst wieder begradigte (43.). Note: 2,5. © getty 6/31 Miranda: Defensiv stabil, aber nicht ganz so zweikampfstark wie sein Nebenmann. Unter anderem ungeschickt gegen Urena (45.). Dafür sehr passsicher. Note: 3. © getty 7/31 Marcelo: Interpretierte seine Position wie immer sehr offensiv, dadurch u.a. bei der Borges-Chance etwas weit vorne. Nach vorne mit vielen Abschlüssen, dabei aber ungenau. Präzise Flanke vor dem Siegtor. Note: 3. © getty 8/31 Casemiro: Eigentlich gewohnt robust im Zweikampf, vor der Borges-Chance jedoch naiv, als ihn Gamboa überlief. Schaffte es gemeinsam mit Paulinho nicht, die Mitte zu schließen. Note: 3,5. © getty 9/31 Paulinho: Im Zweikampf (78 Prozent) und Passspiel (91 Prozent) deutlich stärker als Nebenmann Casemiro. Bereitete Neymars Großchance stark vor. Stand jedoch auch mehrfach ungünstig. Note: 2,5. © getty 10/31 Willian: Ganz schwacher Auftritt. Mit seinen Offensivbemühungen glücklos und unpräzise. Sein einziger Abschluss flog deutlich über das Tor. Folgerichtig zur Pause ausgewechselt. Note: 5. © getty 11/31 Coutinho: Gefährlichster Offensivspieler. Mehrmals mit scharfen Abschlüssen. Schlug die Flanke beim Lattenkopfball von Gabriel Jesus. Erzielte das goldene Tor zum 1:0-Sieg in der 91. Minute und legte kurz danach Firminos Chance auf. Note: 2. © getty 12/31 Neymar: Nach frühen Fouls gegen ihn mit negativer Körpersprache. Ungenaue Standards. Kam besser in die Partie, blieb aber ineffizient und fiel durch Lamentieren und einen Elfmeterschindversuch auf. In der 97. dann noch mit dem 2:0. Note: 4,5. © getty 13/31 Gabriel Jesus: Hing gegen die dichte Abwehr der Costa Ricaner lange in der Luft. Sein Treffer wurde zu Recht wegen Abseits aberkannt. Setzte einen Kopfball an die Latte. Bärenstark, wie er den Ball vor dem Siegtor behauptete. Note: 3. © getty 14/31 Douglas Costa: Brachte nach seiner Einwechslung zur Halbzeit Schwung auf der rechten Außenbahn. Bereitete Neymars Treffer zum 2:0 bärenstark vor. Note: 3. © getty 15/31 Roberto Firmino: Ersetzte Paulinho ab der 68. Minute. War lange überhaupt kein Faktor mehr und quasi unsichtbar – bis er das Kopfballduell vor dem Siegtor gewann. Kurz danach noch mit der großen Chance zum 2:0. Note: 3. © getty 16/31 Fernandinho: Seine Einwechslung in der 93. Minute für Gabriel Jesus sollte nur noch Zeit von der Uhr nehmen. Keine Bewertung. © getty 17/31 Die Startelf Costa Ricas sah so aus. © getty 18/31 Keylor Navas: Lange überraschend wenig gefordert, dann aber in den entscheidenden Momenten hellwach wie etwa bei Neymars Gelegenheit (48.). Auch in der 56. Minute Weltklasse gegen Neymar. Insgesamt mit sieben Paraden, bei den Gegentoren machtlos. Note: 1. © getty 19/31 Johnny Acosta: Im Verbund mit Gamboa oft in Duellen mit Neymar. Stand hin und wieder falsch, blockte jedoch auch mehrere Versuche und kam mit einer positiven Zweikampfquote raus. Note: 3. © getty 20/31 Giancarlo Gonzalez: Kaum in den Spielaufbau eingebunden. Verschuldete dann vermeintlich einen Elfmeter gegen Neymar, der zurückgenommen wurde. Vor dem Gegentor gegen Gabriel Jesus zu passiv. Note: 4. © getty 21/31 Oscar Duarte: Stand wie seine Nebenmänner in der Dreierkette weitgehend stabil und gewann einen Großteil seiner Zweikämpfe. Als die Brasilianer in der Endphase drückten, mit Problemen, doch die Abwehr hielt. Note: 3. © getty 22/31 Cristian Gamboa: Bekam es defensiv meist mit Neymar zu tun. Regelte häufig stark, kam jedoch auch an seine Grenzen. Offensiv leitete bereitete er die Borges-Chance vor. Blockte Coutinhos Schuss in der 50. in höchster Not. Note: 2,5. © getty 23/31 Celso Borges: Hatte in der 13. Minute nach Gamboas Pass die große Chance zur Führung und vergab diese. Spielte darüber hinaus viele Pässe und war stark im Zweikampf. Note: 3. © getty 24/31 David Guzman: Machte gemeinsam mit Borges das Zentrum lange dicht. Konzentrierte sich auf Defensivaufgaben und den Spielaufbau. Hatte die beste Passquote der Costa Ricaner, im Zweikampf jedoch etwas nachlässig. Note: 3. © getty 25/31 Bryan Oviedo: Hellwach, als er bei Neymars Flanke vor Gabriel Jesus klärte (31.). Spielte jedoch auch einen vogelwilden Rückpass vor der Neymar-Chance (48.). Sehr schwache Zweikampfquote. Note: 4. © getty 26/31 Johan Venegas: Nahm von den Offensivspielern noch am moisten am Spiel teil. Schmiss sich in die meisten Zweikämpfe aller Costa Ricaner und rieb sich auf. Nach vorne allerdings wirkungslos. Note: 3,5. © getty 27/31 Marco Urena: Als Mittelstürmer kaum ins Spiel eingebunden und an keinem Torschuss beteiligt. Schwache Passquote, u.a. mit einem schlechten Zuspiel auf Ruiz in aussichtsreicher Situation. In der 55. ausgewechselt. Note: 5. © getty 28/31 Bryan Ruiz: Hatte zwar die meisten Ballaktionen, verlor den Ball allerdings auch 22 Mal (mit Abstand höchster Wert), war an keinem Torschuss beteiligt und strahlte keinerlei Gefahr aus. Note: 5. © getty 29/31 Christian Bolanos: Ersetzte ab der 54. Minute Urena. Fand ebenso keine Bindung zum Spiel. Wegen seiner Zweikampfschwäche auch defensiv kaum eine Hilfe. Note: 4,5. © getty 30/31 Francisco Calvo: Kam in der 75. Minute für Gamboa. Keine Bewertung. © getty 31/31 Yeltsin Tejeda: Ersetzte für die Schlussphase Guzman. Keine Bewertung.

Fagner: Dank Fortuna auf den Spuren von Cafu

Der Jubel über die Nominierung war groß, die Enttäuschung über die Nichtberücksichtigung im ersten WM-Spiel gegen die Schweiz aber wahrscheinlich genauso. Doch Fortuna war Fagner erneut hold: Auch Konkurrent Danilo zog sich im Abschlusstraining zum zweiten Spiel eine Verletzung zu, die ihn vorerst außer Gefecht setzte.

So kam es, dass der in Europa gescheiterte Außenverteidiger Fagner im zweiten Vorrundenspiel der Selecao gegen Costa Rica sein unerwartetes WM-Debüt feierte. Bei den Wölfen reichte sein Können nicht mal für die Ersatzbank, bei Brasilien stand er plötzlich in der Startelf.

Damit bewegt er sich auf den Spuren von Legenden wie Cafu oder Carlos Alberto, die ihrerseits von Verletzung ihrer Konkurrenten begünstigt ihre WM-Chancen bekamen. "So viele großartige Verteidiger haben dieses Trikot getragen. Alle waren so gut und ich hoffe, dass ich meinen eigenen Namen in die Geschichtsbücher schreiben kann", schwärmte Fagner.

Die WM ist für ihn die wohl größte und auch einzige Chance seinen Namen für immer unvergessen zu machen. Und warum auch nicht, die WM schreibt ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Oder anders gesagt: Wenn nicht hier, wo dann?

Fagners Leistungsdaten für die Selecao