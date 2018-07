Belgien wirft Brasilien aus der WM: Die endgültige Streichung des "Geheim"

US Darts Masters Sa 07.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

England (Highlights) World Cup Russland -

Kroatien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool

Belgien hat den großen Favoriten Brasilien besiegt und ist zum zweiten Mal ins WM-Halbfinale eingezogen. Die taktische und individuelle Leistung überzeugte wohl auch die letzten Kritiker davon, dass Belgien mehr als ein Geheimfavorit ist. Doch die furiose erste Hälfte ist nur ein Teil der Wahrheit.

"Aus taktischen Gründen habe ich noch nie ein Spiel verloren." Roberto Martinez strotzte im Moment des großen Triumphes vor Selbstbewusstsein. Er konnte die Frage danach gar nicht verstehen, ob er verwundert sei, dass seine taktischen Kniffe so gut gegriffen hatten.

Tatsächlich lieferte der 44-Jährige bei Belgiens Viertelfinalpartie gegen den großen Turnierfavoriten zumindest in der ersten Halbzeit sein taktisches Meisterstück ab.

Eigentlich war es im Vorfeld der WM ja sein größter Verdienst gewesen, Kevin de Bruyne ins zentrale Mittelfeld zurückbeordert zu haben, damit dieser und Eden Hazard sich in der Offensive nicht zu sehr auf den Füßen standen. Bis zu diesem Zeitpunkt der Endrunde war diese Formel aufgegangen. De Bruyne kam aus der Tiefe und spielte neben Axel Witsel den zweiten Achter.

Von dieser Ausrichtung rückte Martinez gegen Brasilien ab, aus Respekt vor dem Gegner: "Brasilien ist für mich das beste Team des Turniers und völlig zweifelsfrei die größte Bedrohung aus dem Spiel heraus. Deswegen mussten wir uns etwas einfallen lassen und 90 Minuten gut verteidigen", begründete Martinez seine Anpassungen.

Also brachte er Nacer Chadli für Yannick Ferreira-Carrasco als defensivstärkeren linken Verteidiger. Und noch spielentscheidender: Er stellte Marouane Fellaini als zweiten zweikampfstarken Sechser neben Witsel und schob de Bruyne nach vorne. Für mehr defensive Stabilität und mehr offensive Anarchie. Die Überlegungen griffen.

De Bruyne, Lukaku und Hazard mit grandioser Halbzeit

Denn was der Star von Manchester City dort gemeinsam mit Romelu Lukaku von Manchester United und Eden Hazard vom FC Chelsea veranstaltete, war eine Halbzeit lang Umschaltfußball in Perfektion. Das Trio brachte die brasilianische Hintermannschaft durch seine ständigen Positionsrochaden, die Kombinationen in hohem Tempo und die gefährlichen Abschlüsse zwischenzeitlich ganz schön ins Schwimmen.

"Wenn du gegen Brasilien gewinnen willst, musst du taktisch überlegen sein", analysierte Martinez, "denn gegen sie gibt es natürliche psychische Grenzen. Alleine wegen der gelben Trikots, der fünf WM-Titel und allem, was damit zusammenhängt. Wir mussten sehr diszipliniert spielen."

Roberto Martinez macht aus Belgien eine Mannschaft

Martinez hat es geschafft, aus einer Ansammlung von potentiellen Egozockern eine Einheit zu formen, bei der sich jeder selbst für weniger wichtig nimmt als die taktische Ausrichtung. Diese taktische Ausrichtung gegen Brasilien war es eben, Spieler, die eigentlich prädestiniert für einen dominanten Ballbesitzfußball sind, in eine destruktive Umschaltmannschaft von oberster Güteklasse zu verwandeln.

So zog Belgien Brasilien innerhalb von einer Halbzeit den Zahn, in der das 2:0 verdient war. "Wir haben unsere Taktik angepasst und das hat eine Hälfte lang sehr gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit war Brasilien besser als wir. Es war ein Charaktertest in den letzten 15 Minuten, aber wir haben genug dafür gemacht, dieses Spiel zu gewinnen", sagte Matchwinner Kevin de Bruyne.

Belgien beeindruckte mit dieser Leistung und überzeugte wohl auch die letzten Skeptiker. Obwohl in den Reihen der Red Devils zahlreiche Starspieler aus der Premier League spielen und diese seit der Amtsübernahme von Martinez taktisch wie eine Mannschaft auftreten, waren sie nicht auf vielen Listen der absoluten Topfavoriten auf den WM-Titel.

Einzelkritik und Noten zu Brasilien - Belgien: Wieder ist Neymar nur Nebendarsteller © getty 1/30 Neymar hat gegen Belgien alles versucht - doch für ihn und Brasilien ist die WM nach dem Viertelfinale vorbei. An wem hat's gelegen? Wer ragte heraus? Wer fiel ab? Die Einzelkritik und die Noten. © getty 2/30 Brasilien begann mit dieser Startelf. Marcelo rückte zurück ins Team. © getty 3/30 Alisson: Bei beiden Toren ohne Schuld. Parierte einen Freistoß von De Bruyne kurz vor der Pause souverän zur Ecke. Note: 3,5. © getty 4/30 Fagner: Überhaupt nicht eingebunden ins linkslastige Offensivspiel seines Teams. Stattdessen defensiv umso mehr gefordert. Gegen Hazard, De Bruyne oder Lukaku aber mit körperlichen oder Geschwindigkeitsdefiziten. Note: 4,5. © getty 5/30 Thiago Silva: Verfehlte nach einer Ecke von Neymar um ein Haar den Führungstreffer, war jedoch etwas überrascht, dass der Ball zu ihm durchkam (8.). Defensiv solide, jedoch ohne großen Zugriff auf die variable Angriffsreihe der Belgier. Note: 4. © getty 6/30 Miranda: Wirkte in den Zweikämpfen gegen Lukaku und Co. überfordert und keineswegs sicher. Verlor beinahe zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © getty 7/30 Marcelo: Zeigte den Offensivdrang, den man von ihm kennt, suchte dabei aber zu selten den Weg zur Grundlinie und brachte kaum eine Flanke an den Mann. Im zweiten Durchgang hinsichtlich seiner Effizienz deutlich gesteigert. Note: 3. © getty 8/30 Fernandinho (#17): Als Casemiro-Ersatz auf verlorenem Posten. Leitete die Niederlage mit seinem unglücklichen Eigentor ein. Danach ohne Mittel gegen die schnellen Belgier. Ließ sich mehrfach überspielen - wie auch vor dem 0:2 gegen Lukaku. Note: 5. © getty 9/30 Paulinho: Hatte nach zehn Minuten die Führung auf dem Fuß, der Ball kam jedoch in einer sehr anspruchsvollen Höhe. Gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und hielt das Zentrum so gut es ging zusammen. Note: 3,5. © getty 10/30 Philippe Coutinho: Auffälligster Offensivspieler der Brasilianer. Bewies Übersicht und Dribbelstärke. Scheiterte mit seinen gefährlichen Distanzschüssen aber immer wieder an Courtois. Weltklasse sein Timing beim Pass auf Augusto zum 1:2. Note: 2. © getty 11/30 Willian: Ob der Dominanz der linken Offensivseite Brasiliens kaum ins Spiel eingebunden. Schlug sechs Flanken, von denen nur eine ankam. Verlor fünf seiner sechs Zweikämpfe und jeden dritten Ball. Note: 5. © getty 12/30 Jesus: Kam in der 36. Minute frei zum Kopfball, sein Timing stimmte jedoch nicht. Erst im zweiten Durchgang auffälliger. Hätte einen Elfmeter bekommen müssen. Zu mehr als zwei Torschüssen reichte es aber nicht. Note: 4. © getty 13/30 Neymar: Erlaubte sich viele unnötige Ballverluste, zeigte kaum Körperspannung in seinen Zweikämpfen. Durch seine Dribblings jedoch stets gefährlich, agierte in einigen Aktionen jedoch unglücklich. Scheiterte kurz vor Schluss an Courtois. Note: 3. © getty 14/30 Roberto Firmino: Wurde in der Halbzeit für Willian eingewechselt. War ähnlich selten am Ball, versprühte jedoch etwas mehr Torgefahr. Note: 3,5. © getty 15/30 Douglas Costa: Kam in der 58. Minute für Jesus und brachte viel Schwung über die rechte Angriffsseite. Gab in den 30 Minuten Spielzeit vier Torschüsse ab. Scheiterte knapp aus spitzem Winkel an Courtois. Note: 2,5. © getty 16/30 Renato Augusto: Ersetzte Paulinho (73.). Verwertete direkt die Flanke von Coutinho überragend zum 1:2. Hatte in der 81. Minute gar den Ausgleich auf dem Fuß, als er aus zentraler Position frei zum Schuss kam, aber leicht verzog. Keine Bewertung. © getty 17/30 Mit dieser Elf startete Belgien ins Viertelfinale. Für den offensiven Dries Mertens rückte Marouane Fellaini in die Startelf. Kevin de Bruyne spielte dafür offensiver. © getty 18/30 Thibaut Courtois: Hielt Coutinhos Distanzschuss (37.) weltklasse. Bewahrte in der 55. Minute im Eins-gegen-Eins mit Paulinho die Ruhe und hielt kurz vor Schluss gegen Neymar bockstark (90.+4). Beim Gegentor machtlos. Note: 1,5. © getty 19/30 Toby Alderweireld: Stellte seine Qualitäten als Strafraumverteidiger unter Beweis. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und klärte jegliche hohen Hereingaben souverän. Note: 2,5. © getty 20/30 Vincent Kompany: Wirkte nicht immer sattelfest und erlaubte sich hier und da Stellungsfehler – wie auch beim Gegentreffer. Nach 56 Minuten hatte er Glück, dass der Schiedsrichter in Verbund mit dem VAR nicht auf Elfmeter gegen ihn entschied. Note: 4,5. © getty 21/30 Jan Vertonghen: Rettete früh in höchster Not vor Paulinho zur Ecke (9.) und war gegen Willian stets zur Stelle. Zeigte jedoch im Aufbau immer wieder Unsicherheiten – vor allem bei langen Bällen. Note: 3,5. © getty 22/30 Thomas Meunier: Setzte kaum Akzente in der Offensive, war jedoch auf seiner rechten Abwehrseite mit Marcelo und Neymar gut beschäftigt. Reagierte nach gutem Zweikampfverhalten häufig zu hektisch oder teils sorglos und schenkte einige Bälle ab. Note: 4. © getty 23/30 Axel Witsel: Als tieferer Sechser häufig in die Kontereröffnung involviert. Hielt den Ball hier und da einen Tick zu lange am Fuß. Gerade bei Schüssen aus der Ferne aber immer in Blockdistanz und ein wichtiger Abräumer vor der Abwehr. Note: 3. © getty 24/30 Marouane Fellaini: Rückte für De Bruyne als Unterstützung für Witsel ins defensive Mittelfeld. Machte seine Sache gut und eröffnete einige Angriffe durch seine Balleroberung. Defensiv gegen die wendigen Brasilianer nicht immer auf der Höhe. Note: 3,5. © getty 25/30 Nacer Chadli: Hinter Hazard unscheinbar aber sehr sicher. Brachte zwei gute Flanken, aus denen jedoch nichts wurde. Defensiv wenig gefordert, rückte daher immer wieder als Verstärkung ins Zentrum ein. Note: 3. © getty 26/30 Kevin De Bruyne: In nahezu jede Umschaltsituation involviert. Wurde häufig als letzter Ballverteiler vor der Gefahrenzone gesucht, schloss jedoch auch drei Mal selbst ab – wie bei seinem wunderschönen Treffer zum 2:0. Note: 1,5. © getty 27/30 Romelu Lukaku: Leistete auf Außen einen unverzichtbaren Beitrag zum Sieg. Tankte sich wie so oft auch vor dem 2:0 gegen mehrere Gegenspieler durch und behielt die Übersicht - Pass auf De Bruyne, Tor. Im zweiten Durchgang etwas ineffizienter. Note: 2. © getty 28/30 Eden Hazard: Im Verbund mit Lukaku und De Bruyne ein unglaublicher Unruheherd, der seine Gegenspieler wieder und wieder schlecht aussehen ließ. Extrem ballsicher, gewann 78 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 1,5. © getty 29/30 Thomas Vermaelen: Kam nach 83 Minuten für Chadli. Sammelte drei Ballkontakte. Keine Bewertung. © getty 30/30 Youri Tielemans: Ersetzte drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit Lukaku. Berührte exakt einmal den Ball. Keine Bewertung.

Belgien nicht mehr nur Geheimfavorit

"Geheimfavorit" ist bei Belgien nicht nur das Unwort dieses Jahres. Es ist das Unwort einer gesamten Generation. Spätestens mit dem Auftritt gegen Brasilien - zumindest in der ersten Halbzeit - ist das "Geheim" offiziell gestrichen. Logisch, schließlich sind nur noch vier Mannschaften im Turnier. Unterschätzen wird definitiv auch Frankreich die Belgier nicht.

Die Euphorie ist jedoch nicht die gesamte Wahrheit. Die Wahrheit geht über die starke taktische Leistung und den perfekten Umschaltfußball hinaus. Schließlich ist es keineswegs so, dass Belgien Brasilien nach allen Regeln der Kunst in seine Einzelteile zerlegte.

Schiedsrichterglück, Chancenverwertung, Courtois-Leistung

Stattdessen kamen verschiedene Faktoren zusammen. Wie zum Beispiel Schiedsrichterglück: Milorad Mazic verweigerte den Brasilianern einen Elfmeter, als Vincent Kompany Gabriel Jesus von den Beinen holte. Dass das Schiedsrichtergespann sich trotz Ansicht der TV-Bilder durch den VAR nicht auf Strafstoß entschied, ist unerklärlich.

Zudem profitierte Belgien von der mangelhaften Chancenverwertung der Brasilianer. Insgesamt schoss die Selecao 27-mal aufs Tor (Belgien neunmal), alleine in der zweiten Halbzeit entwickelte sich mit 17:1 Torschüssen (!) ein Scheibenschießen.

Seinen Anteil daran, dass dennoch nur ein Ball im Tor landete, hatte Thibaut Courtois. Der belgische Keeper zeigte eine der stärksten Torhüterleistungen des bisherigen Turniers und wehrte insgesamt neun Schüsse ab - darunter zwei überragende Paraden gegen Philippe Coutinho.

Natürlich darf darüber hinaus bei der Bewertung nicht unter den Tisch fallen, wie die Tore gefallen sind. Ja, Belgien hat die Räume zum Kontern besser und effizienter bespielt als die Mexikaner, die im Achtelfinale gegen Brasilien ähnliche Chancen teilweise auf hanebüchene Art und Weise liegen gelassen hatten. Doch unter dem Strich fiel auf diese Weise eben nur de Bruynes 2:0 (wenn auch in perfekter Ausführung) und der andere Treffer war ein krummes Eigentor nach einer Ecke.

Belgien mit dem nötigen Spielglück eines Titelfavoriten

Die Euphorie ist berechtigt. Dass am Ende die Belgier jubelnd vor ihren Fans und die Brasilianer um Superstar Neymar mit gesenkten Köpfen auf dem Rasen standen, lag jedoch nicht an einer bahnbrechenden Überlegenheit über 90 Minuten, sondern an Kleinigkeiten. Stichwort Spielglück.

Genau das ist es allerdings auch, was in großen Turnieren am Ende den Ausschlag geben kann. Deutschland spielte 2014 in der K.o.-Runde (außer Brasilien) auch niemanden an die Wand, sondern hatte die Details auf seiner Seite.

Es sind mindestens die Zutaten für einen Favoritenstatus. Und dafür, das verdammte Unwort "Geheimfavorit" zu begraben...

Belgiens Abschneiden bei den letzten großen fünf Turnieren