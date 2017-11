Italien in tiefer Trauer: "Weg mit den Mumien"

WC Qualification Europe Di 20:45 Irland - Dänemark: Wer holt das letzte Europa-Ticket? Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kalkutta Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League Sydney FC -

Brisbane Roar Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Osaka -

Kobe Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Napoli Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe

"Apokalypse now": Italiens Fußball liegt nach nach dem blamablen und tränenreichen WM-Aus in Trümmern. Wie es beim vierfachen Weltmeister ohne Gianluigi Buffon weitergeht, ist völlig offen.





Als die lebende Legende Gianluigi Buffon in Tränen aufgelöst den Ort des historischen Desasters verließ, trug ein ganzes Land längst Trauer. "Apokalypse, Tragödie, Katastrophe", titelte der Corriere dello Sport nach einer der schwärzesten Nächte des italienischen Fußballs und brachte damit die Grabesstimmung bei den tief getroffenen Azzurri auf den Punkt.

Der vierfache Weltmeister nur Zuschauer bei der WM 2018 in Russland - für die stolzen und erfolgsverwöhnten Italiener "die größte Demütigung der Geschichte, eine unerträgliche Schande, ein unauslöschlicher Fleck", wie der Corriere weiter schrieb. Für die Gazzetta dello Sport ist es eine der "dunkelsten Phasen unserer Sportgeschichte". Es sei eine "brutale Ohrfeige und ein enormer Schaden für ein Land, das vom Fußball lebt und damit atmet".

Erstmals nach 60 Jahren und der Endrunde 1958 wird Italien im kommenden Sommer keine WM-Luft atmen. Wie es bei der Squadra Azzurra nun weitergeht, ist völlig offen. Der italienische Fußball liegt nach der bitteren Nullnummer im Mailänder San Siro und dem 0:1 im Hinspiel gegen biedere Schweden in Trümmern.

Altmeister verabschieden sich

Torwart-Idol und Weltmeister Buffon sowie die Altmeister Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini und Daniele De Rossi erklärten nach dem Debakel umgehend ihren Rücktritt. "Ich bin traurig. Es ist extrem schade, dass meine Nationalmannschaftskarriere so zu Ende geht. Das ist sehr enttäuschend für mich und die gesamte Nation", sagte "San Gigi" nach seinem 175. und letzten Länderspiel für Italien - und weinte bittere Tränen.

Da hatten selbst die spanischen Medien mit dem 39 Jahre alten Keeper, der noch bis Saisonende für seinen Klub Juventus Turin spielen wird, Mitleid. So eine "historische Erniedrigung" habe ein "Gigant wie Buffon nicht verdient", schrieb As. Marca meinte sogar, dass Buffon "dieses Italien nicht verdient" habe. Für die Blätter auf dem Appenin war nach der Pleite deshalb eines klar: "Jetzt braucht Italien dringend einen Neustart!" (La Stampa).

Nationaltrainer Gian Piero Ventura, der unlängst seinen Vertrag bis 2020 verlängert hatte, wird dieser Neustart mit Blick auf die kommende Euro nicht mehr zugetraut. Er steht vor dem Aus. Einen Rücktritt schloss der 69-Jährige aber zunächst aus. "Ich habe noch nicht mit dem Verbandspräsidenten Carlo Tavecchio gesprochen. Es kommt nicht auf mich an, ich bin nicht die Person, die diese Entscheidung zu treffen hat", sagte Ventura trotzig.

Tavecchio, der im Vorfeld ein mögliches WM-Aus als "Apokalypse" bezeichnet hatte, deutete aber schon vor einer Sitzung des Verbandes (FICG) die Entlassung des umstrittenen Trainers an. "Dieser sportliche Misserfolg erfordert Lösungen, die wir zusammen ergreifen müssen", sagte Taveccio (74), der aber auch selbst massiv in der Kritik steht.

Reaktionen zu Italiens verpasster WM-Quali © getty 1/18 Italien hatte in den Playoffs gegen Schweden das Nachsehen. Im Anschluss hat sich die Presse deutlich zur verpassten WM-Quali geäußert. SPOX fasst die besten Reaktionen zusammen © Corriere dello Sport 2/18 Italien ist raus! Der Corriere dello Sport schreibt von einer "unerträglichen Fußball-Schande", einem "unauslöschlichen Fleck". Es sei vorbei, der italienische Fußball in einer tiefen Krise © Gazzetta dello Sport 3/18 Die Gazzetta dello Sport vermeldet gar: "Italien, das ist die Apokalypse" © Gazzetta dello Sport 4/18 In der Print-Ausgabe ist den Journalisten der Schreck noch anzumerken. "Das Ende", heißt es schlicht © La Repubblica 5/18 Balotelli schrieb noch: "Sorry Zlatan, aber wir gewinnen heute." Daraus wurde bekanntlich nichts, ein Land "bricht in Tränen aus", schreibt La Repubblica © La Stampa 6/18 La Stampa lässt nach dem "Desaster" und dem möglichen Rücktritt von Trainer Ventura nicht lange auf Spekulationen warten. Ancelotti oder Conte sollen Italien wieder zurück an die Spitze führen © Tuttosport 7/18 Relativ sachlich geht Tuttosport mit dem Thema um. Die Ventura-Elf habe den Widerstand der Schweden einfach nicht brechen können © Telesport 8/18 Die Niederländer von Telesport sehen eine italienische Staatskrise bevorstehen: "Schweden hüllt Italien in Trauer" © Aftonbladet 9/18 Ein Blick nach Schweden: Das Aftonbladet beschäftigt vor allem die "wilde Party" der Schweden. Kapitän Andreas Granqvist wurden in der Kabine die Haare abrasiert © Expressen 10/18 Verwunderlich: Die schwedischen Kollegen vom Expressen gehen auf den Rücktritt von Buffon ein. Dem Sportsmann gegenüber sehr sportsmännisch © DailyMail 11/18 "Herzschmerz für Italien", titelt die DailyMail. Thema Nummer eins ist natürlich Buffon. Zudem hätten die Schweden die Azzurri dort getroffen, wo es ihnen am meisten weh tue: "Sie haben ihren Stolz gestohlen" © Guardian 12/18 "Schweden widersteht dem Ansturm der Italiener", schreibt der Guardian. Des Weiteren ziehen die englischen Kollegen Parallelen zu Oranje - beide Teams wurden von den Schweden aus dem Turnier genommen © Daily Star 13/18 Der Daily Star spricht die Schweden schuldig, Buffons Karriere beendet zu haben © Mirror 14/18 "Der 13. November 2017 wird als Schande in die Geschichte eingehen, als eine der dunkelsten Nächte", meint der Mirror © AS 15/18 Für die spanischen Kollegen der AS ist die Ursache des Italien-Debakels schnell ausgemacht: Wer in zwei Spielen gegen Schweden nicht trifft, scheidet eben aus. Provokant wird's darunter: Beim Derbi madrileno sind 22 WM-Fahrer am Start © Marca 16/18 "Unglaublich: Eine WM ohne Italien!" Ja, die Marca kann es nicht fassen. Hier wird vor allem auf die Seltenheit dieses Ereignisses hingewiesen © Bild 17/18 Die Bild geht auf den deutschen Italien-Fluch ein, den Jogi auf der PK vor dem Frankreich-Spiel bereits für besiegt erklärt hatte © SZ 18/18 Die SZ schreibt von der "azurblauen Apokalypse"

Italiens Weltmeister fordern frischen Wind

"Wer dieses Debakel zugelassen hat, darf nicht auf seinem Platz bleiben", sagte Marco Tardelli, Weltmeister von 1982, und rief nach einer "Neugründung des italienischen Fußballs". Damit lag er auf einer Wellenlänge mit dem Ex-Nationalspieler Paolo Cannavaro. "Weg mit den Mumien, die den italienischen Fußball leiten, und mehr Raum für junge Leute auch außerhalb des Spielfelds", forderte dieser.

Als Nachfolger von Ventura, der nach der EM 2016 den Posten von Antonio Conte (jetzt FC Chelsea) übernommen hatte, wird bereits der im Oktober beim FC Bayern entlassene Carlo Ancelotti gehandelt. Auch der ehemalige Russland-Trainer Fabio Capello und Roberto Mancini, der aktuell Zenit St. Petersburg trainiert, werden genannt. Einziger Haken: Der italienische Fußballverband unterliegt einem Sparkurs und kann dem neuen Coach angeblich nur ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro bieten. Für Trainer der Kategorie Ancelotti reichlich wenig.

Doch dies war nach dem WM-Aus erst einmal das geringste Problem der Italiener, die am späten Dienstagabend fassungslos und mit Tränen in den Augen den Fußball-Tempel San Siro verlassen hatten. Italien befinde sich "an der Endstation", meinte Tuttosport: "Der 13. November 2017 wir in der italienischen Fußballgeschichte als Datum des Debakels in Erinnerung bleiben."

Auch Bundestrainer Joachim Löw hatte sich noch vor dem Spiel eine WM ohne die Italiener, mit denen sich die deutsche Elf viele legendäre Spiele geliefert hat, nicht vorstellen wollen. Das wäre "Wahnsinn". Doch dieser ist Realität.