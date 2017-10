Die Südamerika-Konferenz auf DAZN

WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande -

Yanbian Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St. Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Super Liga Roter Stern Belgrad -

Macva Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Newcastle -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Rennes -

Lille Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Premier League Tottenham -

Liverpool Serie A Udinese -

Juventus Primera División Leganes -

Bilbao Serie A Lazio -

Cagliari

In der südamerikanischen WM-Qualifikation geht es am 18. und letzten Spieltag um alles. Hier gibt's alle Infos in Sachen Termine, Livestream, Liveticker, Kader und Tabellensituation.

Wann und Wo sind die Spiele?

Spiel Datum Uhrzeit Spielort Paraguay - Venezuela 11. Oktober 2017 01.30 Uhr Estadio Defensores del Chaco, Asuncion Brasilien - Chile 11. Oktober 2017 01.30 Uhr Allianz Parque, Sao Paulo Ecuador - Argentinien 11. Oktober 2017 01.30 Uhr Estadio Olimpico Atahuala, Quito Peru - Kolumbien 11. Oktober 2017 01.30 Uhr Estadio Nacional Jose Diaz, Lima Uruguay - Bolivien 11. Oktober 2017 01.30 Uhr Estadio Centenario, Montevideo

Wo kann ich die Südamerika-Qualifikation in der Konferenz verfolgen?

Die Partien können im deutschsprachigen Raum ausschließlich auf DAZN live verfolgt werden. Das Streaming-Portal zeigt alle Partien des letzten Qualifikations-Spieltags in der Konferenz.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live-Konferenz auf DAZN (außrdem alle Einzel-Spiele)

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multsportstreaming-Plattform. Zahlreiche internationale Fußballspiele der europäischen Topligen werden auf DAZN übertragen, aber auch Veranstaltungen aus Sportarten wie Football (NFL), Basketball (NBA), Darts und vieles mehr sind hier zu sehen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Streamingdienst nur 9,99 Euro im Monat.

Die Tabellensituation in der WM-Qualifikation Südamerika

Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich direkt für die WM. Der Fünftplatzierte muss in die Playoffs gegen den Ozeanien-Vertreter.

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Brasilien 17 38:11 27 38 2. Uruguay 17 28:18 10 28 3. Chile 17 26:24 2 26 4. Kolumbien 17 20:18 2 26 5. Peru 17 26:25 1 25 6. Argentinien 17 16:15 1 25 7. Paraguay 17 19:24 -5 24 8. Ecuador 17 25:26 -1 20 9. Bolivien 17 14:34 -20 14 10. Venezuela 17 18:35 -17 9

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag

Brasilien : Die Brasilianer sind als einzige Mannschaft in der Gruppe schon fix für die WM qualifiziert.

: Die Brasilianer sind als einzige Mannschaft in der Gruppe schon fix für die WM qualifiziert. Uruguay : Für Uruguay besteht noch die theoretische Möglichkeit, auf den fünften Platz abzurutschen: Wenn Uruguay verliert und Chile, entweder Kolumbien oder Peru und Argentinien gewinnen. Bei Peru und Argentinien müsste zudem noch das Torverhältnis angepasst werden.

: Für Uruguay besteht noch die theoretische Möglichkeit, auf den fünften Platz abzurutschen: Wenn Uruguay verliert und Chile, entweder Kolumbien oder Peru und Argentinien gewinnen. Bei Peru und Argentinien müsste zudem noch das Torverhältnis angepasst werden. Chile : Chile spielt auswärts bei den bereits qualifizierten Brasilianern und muss gewinnen, um nicht noch ernsthaft in Bedrängnis zu geraten. Bei einem Sieg sind die Chilenen direkt qualifiziert. Bei einem Unentschieden, oder einer Niederlage könnten Kolumbien/Peru, Argentinien und Paraguay mit dem richtigen Torverhältnis vorbei ziehen. Im schlimmsten Fall wäre Chile damit komplett ausgeschieden.

: Chile spielt auswärts bei den bereits qualifizierten Brasilianern und muss gewinnen, um nicht noch ernsthaft in Bedrängnis zu geraten. Bei einem Sieg sind die Chilenen direkt qualifiziert. Bei einem Unentschieden, oder einer Niederlage könnten Kolumbien/Peru, Argentinien und Paraguay mit dem richtigen Torverhältnis vorbei ziehen. Im schlimmsten Fall wäre Chile damit komplett ausgeschieden. Kolumbien : Die Kolumbianer bestreiten das Spitzenspiel in Peru. Mit einem Sieg wäre man direkt qualifiziert. Bei einem Unentschieden könnten man zusammen mit Peru komplett ausscheiden, wenn Argentinien gewinnt und Paraguay mit ausreichend Toren siegt. Bei einer Niederlage würde zudem Peru mit vorbei ziehen.

: Die Kolumbianer bestreiten das Spitzenspiel in Peru. Mit einem Sieg wäre man direkt qualifiziert. Bei einem Unentschieden könnten man zusammen mit Peru komplett ausscheiden, wenn Argentinien gewinnt und Paraguay mit ausreichend Toren siegt. Bei einer Niederlage würde zudem Peru mit vorbei ziehen. Peru : Mit einem Sieg daheim gegen die Kolumbianer qualifiziert man sich dann direkt, wenn das Torverhältnis besser bliebe als das der Argentinier, sollten diese ebenfalls gewinnen. Anderenfalls müssten die Perunaner trotz eines Sieges nur in die Playoffs. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage könnten Argentinien und/oder Paraguay vorbei ziehen und die WM-Träume der Peruaner begraben.

: Mit einem Sieg daheim gegen die Kolumbianer qualifiziert man sich dann direkt, wenn das Torverhältnis besser bliebe als das der Argentinier, sollten diese ebenfalls gewinnen. Anderenfalls müssten die Perunaner trotz eines Sieges nur in die Playoffs. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage könnten Argentinien und/oder Paraguay vorbei ziehen und die WM-Träume der Peruaner begraben. Argentinien : Die Argentinier spielen auswärts beim bereits ausgeschiedenen Ecuador. Mit einem Sieg würde das Team um Lionel Messi mindestens auf Platz fünf rutschen, weil sich Peru und Kolumbien gegenseitig Punkte wegnehmen. Auch eine direkte Quali wäre dann noch möglich. Ein Unentschieden würde nur dann reichen, wenn Kolumbien gegen Peru gewinnt und Paraguay keine drei Punkte holt. Bei einer Niederlage wäre Argentinien ausgeschieden.

: Die Argentinier spielen auswärts beim bereits ausgeschiedenen Ecuador. Mit einem Sieg würde das Team um Lionel Messi mindestens auf Platz fünf rutschen, weil sich Peru und Kolumbien gegenseitig Punkte wegnehmen. Auch eine direkte Quali wäre dann noch möglich. Ein Unentschieden würde nur dann reichen, wenn Kolumbien gegen Peru gewinnt und Paraguay keine drei Punkte holt. Bei einer Niederlage wäre Argentinien ausgeschieden. Paraguay : Paraguay muss daheim gegen die ausgeschiedenen Venezuelaner gewinnen, um die Chance auf ein direktes Weiterkommen zu wahren. Außerdem müsste Paraguay noch sein Torverhältnis aufbessern, denn mit -5 ist das Team das Schlechteste der Spitzengruppe. Ein Unentschieden reicht nur dann, wenn Argentinien hoch verliert.

: Paraguay muss daheim gegen die ausgeschiedenen Venezuelaner gewinnen, um die Chance auf ein direktes Weiterkommen zu wahren. Außerdem müsste Paraguay noch sein Torverhältnis aufbessern, denn mit -5 ist das Team das Schlechteste der Spitzengruppe. Ein Unentschieden reicht nur dann, wenn Argentinien hoch verliert. Ecuador, Bolivien und Venezuela sind bereits ausgeschieden.

Die Kader der noch kämpfenden Teams

Der Kader von Uruguay

Position Spieler Uruguay Torhüter Fernando Muslera, Martin Campana, Esteban Conde Abwehr Martin Caceres, Jose Gimenez, Diego Godin, Maxi Pereira, Sebastian Coates, Gaston Silva Mittelfeld Cristian Rodriguez, Matias Vecino, Federico Valverde, Nahitan Nandez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Alvaro Gonzalez, Nicolas Lodeiro, Carlos Sanchez Sturm Luis Suarez, Edinson Cavani, Maximiliano Gomez, Cristhian Stuani, Urreta

Der Kader von Chile

Position Spieler Chlle Torhüter Claudio Bravo, Johnny Herrera, Brayan Cortes Abwehr Eugenio Mena, Gonzalo Jara, Gary Medel, Mauricio Isla, Paulo Diaz, Enzo Roco Mittelfeld Pablo Hernandez, Francisco Silva, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Felipe Gutierrez, Erick Pulgar, Leonardo Valencia, Jose Pedro Fuenzalida, Edson Puch, Esteban Paredes Sturm Eduardo Vargas, Alexis Sanchez, Martin Rodriguez, Mauricio Pinilla

Der Kader von Kolumbien

Position Spieler Kolumbien Torhüter David Ospina, Leandro Castellanos, Camilo Vargas Abwehr Frank Fabra, Davinson Sanchez, Cristian Zapata, Santiago Arias, Stefan Medina, Oscar Murillo, William Tesillo Mittelfeld Abel Aguilar, Carlos Sanchez, James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Giovanni Moreno, Mateus Uribe Sturm Radamel Falcao, Yimmi Chara, Teofilo Gutierrez, Duvan Zapata

Der Kader von Peru

Position Spieler Peru Torhüter Pedro Gallese, Jose Carvallo, Carlos Caceda Abwehr Miguel Trauco, Miguel Araujo, Alberto Rodriguez, Aldo Corzo, Luis Abram, Luis Advincula, Nilson Loyola Mittelfeld Renato Tapia, Sergio Pena, Yoshimar Yotun, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Anderson Santamaria, Alexi Gomez, Andy Polo Sturm Edison Flores, Jefferson Farfan, Paolo Guerrero, Yordy Reyna, Raul Ruidiaz

Der Kader von Argentinien

Position Spieler Argentinien Torhüter Sergio Romero, Nahuel Guzman, Agustin Marchesin Abwehr Marcos Acuna, Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, Gabriel Mercado, Milton Casco, Federico Fazio, German Pezzella Mittelfeld Lucas Biglia, Ever Banega, Fernando Gago, Leandro Paredes, Enzo Perez Sturm Lionel Messi, Papu Gomez, Angel Di Maria, Dario Benedetto, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Emiliano Rigoni, Eduardo Salvio

Der Kader von Paraguay