Wo kann ich Moldawien - Österreich sehen?

Am 10. und letzten Spieltag der WM-Qualifikation für 2018 stehen sich in Gruppe D Moldawien und Österreich gegenüber. Für beide Mannschaften ist die Weltmeisterschaft in Russland bereits außer Reichweite, einen versöhnlichen Abschluss soll es aber trotzdem geben. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt und gibt euch die wichtigsten Infos zur Partie.

Für Österreich war das WM-Aus bereits nach acht Spieltagen besiegelt. Trotzdem siegte die Mannschaft vom scheidenden Bundestrainer Marcel Koller am Samstag gegen Serbien. Gegen Moldawien soll nun für das ÖFB-Team der nächste Dreier her.

Die Südosteuropäer liegen mit zwei Punkten abgeschlagen am Tabellenende der Gruppe D und gehen damit als krasser Außenseiter in die Partie. Ein Unentschieden gegen Österreich wäre ein Achtungserfolg, ein Sieg eine mittelgroße Fußballsensation.

Wann und wo spielt Österreich gegen Moldawien?

Spiel Moldawien - Österreich Datum Montag, 9. Oktober Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadionul Zimbru in Chisinau

TV-Sender & Livestream: Wo kann ich Österreich gegen Moldawien sehen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/CH keine Übertragung DAZN

DAZN hat nicht das Recht, das Match in Österreich auszustrahlen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, der verschiedenste Sportarten live im Internet überträgt. Neben der WM-Qualifikation zeigt das "Netflix des Sports" auch alle europäischen Top-Ligen, US-Sport, Golf, Boxen, Tennis und vieles mehr.

Besonderes Gutti: DAZN ist für alle Neukunden ein Monat lang gratis. Anschließend kostet die Mitgliedschaft monatlich 9,99 Euro.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

SPOX liefert für alle europäischen WM-Qualifikationsspiele einen Liveticker an. Somit könnt Ihr hier auch die Partie zwischen Moldawien und Österreich verfolgen.

Die Gruppe D vor dem zehnten Spieltag

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1. Serbien 9 19:10 9 18 2. Wales 9 13:5 8 17 3. Irland 9 11:6 5 16 4. Österreich 9 13:12 1 12 5. Georgien 9 8:13 -5 5 6. Moldawien 9 4:22 -18 2

Die bisherigen Aufeinandertreffen der Teams

Zeitpunkt Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 2016/17 - WM-Quali Österreich Moldawien 2:0 2014/15 - EM-Quali Österreich Moldawien 1:0 2014/15 - EM-Quali Moldawien Österreich 1:2 2002/03 - EM-Quali Moldawien Österreich 1:0 2002/03 - EM-Quali Österreich Moldawien 2:0

Bundesliga-Spieler in Österreichs Kader

Kevin Danso (FC Augsburg)

Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Stefan Ilsanker (RB Leipzig)

Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen)

Florian Grillitsch (1899 TSG Hoffenheim)

Florian Kainz (Werder Bremen)

Valentino Lazaro (Hertha BSC)

Michael Gregoritsch (FC Augsburg)

Guido Burgstaller (FC Schalke 04)

David Alaba (FC Bayern München) und Marcel Sabitzer (RB Leipzig) fehlen dem ÖFB-Team.

Bundesliga-Spieler Moldawiens Kader

In Moldawiens Kader sind keine Bundesliga-Spieler vorhanden.