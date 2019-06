Stimmen zum Auftaktsieg der deutschen U21 gegen Dänemark: "Ein geiles Gefühl"

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich zum Auftakt der EM mit 3:1 gegen Dänemark durchgesetzt. Matchwinner und Doppelpacker Marco Richter sprach von einem "geilen Gefühl". Kapitän Jonathan Tah stellte klar, dass man trotz des Sieges "selbstkritisch" sein müsse.

Stefan Kuntz (Trainer DFB): "Ich freue mich, dass die Mannschaft gut ins Turnier gekommen ist, auch wenn nicht alles optimal für uns gelaufen ist. Wir hatten anfangs ein paar Schwierigkeiten, weil die Dänen unsere Taktik gespiegelt haben. Wir haben aber gemerkt, dass wir langsam zu Abschlüssen kommen. In der Halbzeit haben wir ein, zwei Dinge korrigiert. Wir haben eine Idee zu langsam hinten rausgespielt. Das wurde alles in der zweiten Halbzeit besser. Speziell die Balleroberungen im Mittelfeld und das Umschaltspiel in den Sturm. Es war eine gute Mischung aus Matchplan und Drauf-los-Spielen. Und dabei zeigen unsere Spieler ihre hohe Qualität."

... über die Auswechslung von Arne Maier in der Halbzeit: "Es war ein taktischer Wechsel, aber man darf nicht vergessen, dass Arne lange nicht gespielt hat."

... über Marco Richter: "Er hat diesen Startplatz nicht geschenkt bekommen. Das hatte nichts damit zu tun, dass Nadiem Amiri leicht angeschlagen war, Marco hätte auch so gespielt. Er hat sich das total erarbeitet. Er hat ganz klar gezeigt, dass er in die erste Elf will."

Marco Richter (Doppeltorschütze DFB): "Wir sind als Team sehr gut gestartet. Es ist nicht selbstverständlich, das deutsche Trikot zu tragen. Ich will das genießen. In der Startelf zu stehen und zwei Tore zu machen, ist ein extrem geiles Gefühl."

U21-EM: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Sieg gegen Dänemark © getty 1/15 Mit einem Doppelpack und einem Assist führt Augsburgs Marco Richter die deutsche U21 zum Auftaktsieg bei der EM. Zwei gestandene Bundesligaspieler bleiben jedoch blass. Das DFB-Team in der Einzelkritik. © getty 2/15 ALEXANDER NÜBEL: Bekam sehr wenig auf den Kasten und wurde immer wieder in den Aufbau eingebunden. Zum Teil wirkten seine Abspiele etwas leichtsinnig. Beim Schuss von Skov (57.) mit den Fingerspitzen zur Stelle, beim Elfmeter machtlos (73). NOTE: 3. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Hatte es auf der rechten Abwehrseite mit den starken Bruun Larsen und Jensen zu tun. Vor dem Seitenwechsel zum Teil von seinen Mitspielern allein gelassen, agierte Klostermann dennoch clever und verteidigte geschickt. NOTE: 3. © getty 4/15 JONATHAN TAH: Solider Auftritt des Kapitäns. In der Luft durch seine enorme körperliche Präsenz kaum zu bezwingen, am Boden gegen die quirligen Dänen allerdings nicht immer komplett souverän. NOTE: 2,5. © getty 5/15 TIMO BAUMGARTL: Startete mit einem schlimmen Fehlpass, ließ sich dadurch aber kaum verunsichern und überzeugte mit Übersicht und überragender Passquote (95 Prozent). Das Handspiel, was zum Elfmeter führte, trübt seine starke Leistung marginal. NOTE: 2,5. © getty 6/15 BENJAMIN HENRICHS: Interpretierte seine Rolle offensiv, da er vor der Pause kaum gefordert wurde. Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Bild ein wenig, als Skov aufdrehte. Gegen den Rechtsaußen der Dänen hatte der Monegasse Probleme. NOTE: 3,5. © getty 7/15 MAHMOUD DAHOUD: Strahlte im zentralen Mittelfeld Ruhe aus und machte intuitiv viel richtig. Durch geschickte Einzelaktionen verhalf er seinem Team mehrfach zum Raumgewinn. In der Schlussphase wurde er angeschlagen ausgewechselt. NOTE: 2,5. © getty 8/15 ARNE MAIER: Brachte zwar 89 Prozent seiner Pässe an den Mann, leistete sich aber teils unnötige Ballverluste. Er blieb ohne gewonnenen Zweikampf, kassierte Gelb und wurde zur Halbzeit durch Neuhaus ersetzt. Fazit: Mehr Schatten als Licht. NOTE: 4. © getty 9/15 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Bereitete mit einem geschickten Pass das 1:0 vor, blieb ansonsten aber unauffällig. Der spielstarke Bremer fand nie wirklich in die Partie, hatte Schwächen sowohl im Zweikampf (37 Prozent) als auch im Passspiel. NOTE: 4. © getty 10/15 LEVIN ÖZTUNALI: Bei seinem starken Distanzschuss in der 62. Minute im Blickpunkt, ansonsten aber ohne Akzente. Speziell in der ersten Halbzeit offenbarte er zudem Probleme in der Defensivarbeit und ließ Klostermann wiederholt allein. NOTE: 3,5. © getty 11/15 LUCA WALDSCHMIDT: Als Mittelstürmer fehlte ihm in der Anfangsphase die Bindung, sodass er sich häufig fallen ließ. Kam im Laufe des Spiels jedoch immer besser rein und vollendete in der 66. Minute eiskalt per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:0. NOTE: 2. © getty 12/15 MARCO RICHTER: Rechtfertigte seine Aufstellung mit einer starken Vorstellung. Richter suchte mit Tempo immer wieder die Tiefe und bereitete den Dänen große Sorgen, was sich in einem Doppelpack und einem Assist widerspiegelte. NOTE: 1,5. © getty 13/15 FLORAN NEUHAUS: Kam zur Pause für Maier und überzeugte mit starkem Zweikampfverhalten. Im Passspiel allerdings noch mit Luft nach oben. NOTE: 3,5. © getty 14/15 NADIEM AMIRI: Der Hoffenheimer kam für den überragenden Richter in die Partie und sollte für Ballsicherheit im deutschen Mittelfeld sorgen. Dabei wusste er durchaus zu gefallen. NOTE: 3. © getty 15/15 SUAT SERDAR: Kam in der Schlussphase für den angeschlagenen Dahoud. NOTE: Keine Bewertung.

BVB-Youngster Jacob Bruun Larsen: "Für uns war mehr drin"

Jonathan Tah (DFB): "Im Großen und Ganzen haben wir ein gutes Spiel gezeigt und am Ende auch verdient gewonnen. Aber wir müssen auch selbstkritisch sein. Es gibt ein paar Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Wir wollen im nächsten Spiel noch eine Schippe drauflegen."

Jacob Bruun Larsen (Dänemark): "Wir haben gut in die erste Hälfte gefunden. Deutschland hat das aber sehr clever gemacht, sie spielen den Ball schneller, weswegen wir viel mehr laufen mussten. Letztlich waren sie zu abgezockt vor dem Tor. Für uns war mehr drin, aber man kann auch gegen Deutschland verlieren. Wir stehen trotzdem ein wenig mit dem Rücken zur Wand. Wir sind sehr enttäuscht, aber wir haben noch zwei Spiele."