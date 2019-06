U21-EM: Die besten Torschützen des Turniers - Gian-Luca Waldschmidt und Co.

Gian-Luca Waldschmidt führt die Torjägerliste bei der U21-EM an. Könnte der Torjäger beim Finale noch abgefangen werden? SPOX klärt auf.

U21-EM 2019: Die besten Torjäger

Sieben Tore in fünf Spielen sind eine Hausnummer! Gian-Luca Waldschmidt hat die U21-EM an sich gerissen und sich mit seinen Leistungen in das Gespräch bei den Top-Klubs Europas gebracht. Der Stürmer des SC Freiburg ist beim Finale eigentlich nicht mehr einzuholen.

U21-EM: Die Torjägerliste im Überblick

Platz Spieler Nationr Tore 1 Gian-Luca Waldschmidt Deutschland 7 2 George Puscas Rumänien 4 3 Marco Richter Deutschland 3 4 Federico Chiesa Italien 3 5 Nadiem Amiri Deutschland 2 6 Dani Ceballos Spanien 2 7 Joakim Mæhle Dänemark 2 8 Pablo Fornals Spanien 2 9 Dani Olmo Spanien 2 10 Josip Brekalo Kroatien 2 11 Florinel Coman Rumänien 2

U21-EM-Finale: Deutschland gegen Spanien - Anpfiff, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Finale der U21-Europameisterschaft wird in Udine ausgetragen. Die im Friaul gelegene Stadt beheimatete die DFB-Auswahl bereits für zwei Gruppenspiele. Der Auftakt gegen Dänemark war dabei ein voller Erfolg. Nach dem 3:1-Sieg reichte dem DFB-Team gegen Österreich ein 1:1-Unentschieden für den Halbfinal-Einzug.

Am Sonntag um kurz vor 20.45 Uhr wird aus den Lautsprechern der 25.144 Plätze fassenden Dacia Arena erneut die deutsche Nationalhymne ertönen. In Verantwortung für die Spielleitung ist beim Endspiel der Europameisterschaft der Serbe Srdjan Jovanovic. Dann wird Waldschmidt versuchen, seine Trefferquote weiter zu erhöhen.

© getty

U21-EM: Endspiel Deutschland gegen Spanien im TV, Livestream und Liveticker

Das Finale der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino wird im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt das Spiel und beginnt mit der Übertragung eine halbe Stunde vor Anpfiff. Der Sender startet auch in seinem Livestream mit der Ausstrahlung um 20.15 Uhr.

Wer das Spiel nicht im Bewegtbild verfolgen kann, der wird beim SPOX-Liveticker im Minutentakt mit allen Informationen über die Entwicklungen vom Grün in Udine versorgt.