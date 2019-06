U-21 EM: Spanien, Polen und Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Gruppe A der U21-EM kämpfen Spanien, Italien und Polen um den Gruppensieg und den Einzug ins Halbfinale. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partien im TV und Livestream sehen könnt.

U21-EM: Wann und wo finden die Spiele statt?

Am letzten Spieltag der Gruppenphase spielt Tabellenführer Polen gegen Spanien. Parallel spielt Gastgeber Italien gegen die bereits ausgeschiedenen Belgier. Beide Spiele werden gleichzeitig um 21 Uhr angepfiffen. Spanien empfängt die Polen im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna. Italien gegen Belgien findet im Mapei Stadium in Reggio Emilia statt.

U21-EM: Spanien vs. Polen und Italien vs. Belgien heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der U21-Europameisterschaft sind im Free-TV zu sehen. Sport1 überträgt dabei alle Partien ohne deutsche Beteiligung - somit auch den letzten Spieltag der Gruppe A. Die beiden Spiele werden allerdings nur als Konferenz angeboten, als Einzelpartien gibt es sie nicht zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt bei Sport1 fünf Minuten vor Spielbeginn. Der Sportsender überträgt sein Programm auch im Netz in einem Livestream. Damit könnt ihr die Konferenz auch auf euren mobilen Geräten mitverfolgen.

U21-EM: Finale der Gruppe A heute im Liveticker

Wenn ihr beide Partien einzeln verfolgen möchtet, dann ist der SPOX-Liveticker die richtige Wahl. Sowohl für die Begegnung Spanien gegen Polen als auch für die Partie Italien gegen Belgien bietet euch SPOX einen detaillierten Liveticker mit allen wichtigen Vorkomnissen der beiden Spiele.

U21-EM: So kommen die Mannschaften ins Halbfinale

Vor der Partie haben alle drei Mannschaften noch die Chance auf den Gruppensieg und den Halbfinaleinzug. Der wäre zudem gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo.

So wird Polen Gruppensieger: Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Spanien ist Polen sicher Gruppensieger. Bei einer Niederlage ist Polen bestenfalls Gruppenzweiter.

Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Spanien ist Polen sicher Gruppensieger. Bei einer Niederlage ist Polen bestenfalls Gruppenzweiter. So wird Spanien Gruppensieger: Mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Polen zieht Spanien auf jeden Fall an den Osteuropäern vorbei. Bei einem gleichzeitigen Sieg Italiens gegen Belgien müsste Spanien mit mindestens drei Toren Unterschied gegen Polen gewinnen, um sicher im Halbfinale dabei zu sein. Gewinnt Italien nicht gegen Belgien, reicht ein Sieg der Spanier für den Gruppensieg.

Mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Polen zieht Spanien auf jeden Fall an den Osteuropäern vorbei. Bei einem gleichzeitigen Sieg Italiens gegen Belgien müsste Spanien mit mindestens drei Toren Unterschied gegen Polen gewinnen, um sicher im Halbfinale dabei zu sein. Gewinnt Italien nicht gegen Belgien, reicht ein Sieg der Spanier für den Gruppensieg. So wird Italien Gruppensieger: Italien muss gegen Belgien gewinnen und auf Schützenhilfe von Spanien hoffen. Bei einem spanischen Sieg gegen Polen mit einem oder zwei Toren Unterschied wäre Italien Gruppensieger.

U21-EM: Die Tabelle in der Gruppe A

Polen ist nach den Siegen gegen Belgien und Italien an der Tabellenspitze. Italien und Spanien brauchen beide einen Sieg um noch Gruppensieger zu werden. Belgien ist bereits ausgeschieden.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Polen 2 2 0 0 4:2 2 6 2 Italien 2 1 0 1 3:2 1 3 3 Spanien 2 1 0 1 3:4 -1 3 4 Belgien 2 0 0 2 3:5 -2 0

U21-EM: Alle Spielorte des Turniers

Die Partien der U21-EM werden an sechs verschiedenen Spielorten in Italien und San Marino ausgetragen. Die Gruppe A spielt in Bologna und Reggio Emilia.