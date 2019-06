U21-EM: Dani Ceballos bei Real Madrid gefangen im königlichen Korsett

Er zählt zu den Top-Talenten Spaniens und steht bei Real auf dem Abstellgleis. Bei der U21 könnte sich für Dani Ceballos nun Geschichte wiederholen.

Die U21-Europameisterschaft war für das spanische Team erst acht Minuten alt, als Dani Ceballos den Ball zum ersten Mal in aussichtsreicher Position zugespielt bekam. Nach kurzer Annahme blickte der Mittelfeldspieler nach oben, visierte das rechte Eck an, legte sich die Kugel mit einer geschickten Bewegung auf den rechten Fuß und feuerte aus etwa 25 Metern auf das Tor der Italiener. Wie eine Kanonenkugel rauschte das Leder nur einen Wimpernschlag später ins Netz.

Voller Emotionen über den vielleicht schönsten Treffer des Turniers lief Ceballos in der Folge Richtung Eckfahne, rutschte auf die Knie und klopfte sich dabei mehrfach auf die Brust - frei nach dem Motto: "Das ist mein Turnier, Leute!"

Denn speziell an die U21-EM hat Ceballos gute Erinnerungen. Schon 2017 nutzte der Andalusier die große Bühne, um auf sich aufmerksam zu machen. Nahezu jeder Top-Klub aus Europa war nach den überragenden Leistungen vor zwei Jahren scharf auf den zentralen Mittelfeldspieler. Kurz nachdem er zum besten Spieler der Endrunde gewählt worden war, entschied der damalige Betis-Spieler sich schließlich für einen Transfer zu Real Madrid.

Der 16,5-Millionen-Wechsel zu den Königlichen sollte für Ceballos der nächste Schritt auf der Karriereleiter sein. Experten waren sich damals sogar einig, dass er es mit seinem Talent bis in die absolute Weltspitze schaffen kann. Seit dem 14. Juli 2017, dem Tag an dem er bei Real Madrid unterschrieb, wartet man allerdings vergeblich auf den nächsten Entwicklungsschritt.

Dani Ceballos fehlt die Konstanz

Als Straßenfußballer, der auf dem Rasen einfach Spaß macht und über ein außergewöhnliches Talent verfügt, wurde Ceballos vor zwei Jahren bei den Königlichen vorgestellt. In Ansätzen hat er dies auch unter Beweis stellen können, allerdings kaum mal über einen längeren Zeitraum. "Man muss lange überlegen, um sich an sehr gute und vor allem konstante Leistungen von ihm bei Real zu erinnern", weiß auch Goals Real-Korrespondent Alberto Pinero. "Er gehörte nie zu den Top-14-Spielern im Kader."

Das zeigt auch ein nüchterner Blick auf seine Statistiken. In zwei Jahren bei den Madrilenen kam er in 119 Pflichtspielen nur 56-mal zum Einsatz (fünf Tore). In die Startelf hat er es sogar nur 28-mal geschafft, meist in den vermeintlich kleinen Spielen. Standen große Partien in der Champions League oder etwa der Clasico gegen den FC Barcelona auf dem Programm, fand man Ceballos regelmäßig auf der Bank oder sogar der Tribüne wieder.

Im Mittelfeld ist und war für den 22-Jährigen schlicht kein Vorbeikommen an den Etablierten Toni Kroos, Casemiro und Luka Modric. Und auch Spieler wie Isco oder Sergio Asensio stehen in der Rangordnung vor ihm und kommen auf deutlich mehr Einsatzzeit.

In Einzelaktionen zeigt der zentrale Mittelfeldspieler zwar immer wieder seine Genialität - wie etwa bei der U21 - doch er wirkt dabei eher wie ein Individualist und nicht wie ein Teamplayer. Etwas, das Trainer Zinedine Zidane absolut nicht gefällt. Obwohl der Weltmeister von 1998 als Aktiver selbst ein Künstler war, schätzt er bei den Blancos harte Arbeiter, die sich auch für Defensivarbeit nicht zu schade sind.

© getty

Ceballos "braucht sehr viele Ballkontakte"

Gerade im Mittelfeld legt Zidane zudem großen Wert auf schnelle Ballzirkulation. Mit möglichst wenigen Kontakten soll der Ball durch die Zentrale gespielt werden, um schnell verlagern zu können. Während Spieler wie Toni Kroos das in Perfektion beherrschen und auch deshalb zu den Lieblingen des Coaches zählen, hat Ceballos die Tendenz, das Leder zu lange zu halten, wie Pinero bestätigt: "Er braucht sehr viele Ballkontakte, um eine einzige Aktion zu kreieren. Wenn er beteiligt ist, wird das Spiel langsamer."

Wenn man so will, passt Ceballos mit seiner Spielweise schlichtweg nicht ins königliche Korsett.

"Er ist immer noch derselbe Ceballos, der vor zwei Jahren von Betis kam", erklärt der Real-Experte. "Allein wegen seines Stils passt er einfach nicht ins Spiel von Zidane und Madrid."

Für den Mittelfeldmann kommt erschwerend hinzu, dass er sich im vergangenen Oktober in einem Interview mit Radio Marca kritisch über Zidane äußerte, als dessen Nachfolger Julen Lopetegui noch Coach der Madrilenen war. "In der vergangenen Saison war ich wegen Zidane sehr frustriert. Als Modric und Kroos beide verletzt waren, hat er lieber sein System geändert, als anderen Spielern eine Chance zu geben. Das brennt auf der Seele und tut weh", sagte er damals. Aussagen wie diese wird der Franzose mit Sicherheit nicht vergessen haben und sie sind wenig förderlich, will Ceballos unter ihm künftig eine tragende Rolle spielen.

Real Madrids Kader im Check: Diese Stars stehen vor dem Abgang © getty 1/31 Eden Hazard, Luka Jovic, Militao, Ferland Mendy, Rodrygo - die Shoppingtour von Real Madrid läuft auf Hochtouren. Verkauft haben die Königlichen erst einen Spieler. © getty 2/31 MARCOS LLORENTE: Zeigte unter Solari starke Leistungen auf der Sechs, hatte aber keinen Kredit bei Zidane. Sein Wechsel zum Stadtrivalen Atletico ist fix. Kostenpunkt: zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Doch wer könnte noch folgen? SPOX macht den Check. © getty 3/31 THIBAUT COURTOIS: Machte in seiner Premierensaison bei Real nicht immer den sichersten Eindruck. Darf sich seines Stammplatzes im Tor ab der neuen Saison dennoch sicher sein. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 0 Prozent. © getty 4/31 KEYLOR NAVAS: Galt jahrelang als einer der großen Lieblinge Zidanes. Hat trotzdem keine Zukunft mehr und kann sich einen neuen Verein suchen. Paris Saint-Germain ist interessiert. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent. © getty 5/31 LUCA ZIDANE: Bestritt nur ein Profi-Spiel in der abgelaufenen Saison. Könnte im Falle eines Navas-Abgangs zur neuen Nummer zwei aufsteigen. Ein Wechsel auf Leihbasis erscheint dennoch möglich. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent. © getty 6/31 ANDRII LUNIN: Verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis beim Vorstadtklub Leganes. Spielte dort nicht oft, glänzte aber bei der U20-WM mit der Ukraine. Seine Zukunft hängt von Luca Zidane ab. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent. © getty 7/31 DANI CARVAJAL: Träumt nach eigenen Angaben davon, eines Tages mal in der Premier League zu spielen. Denkt aber nicht an einen zeitnahen Abschied. Ist trotz einer schwächeren Saison ohnehin unter Zidane gesetzt. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent. © getty 8/31 ALVARO ODRIOZOLA: Kam im vergangenen Sommer erst für über 30 Millionen Euro von Real Sociedad. Hat sich hervorragend in die Rolle des Carvajal-Backups eingefügt und Zidane in kurzer Zeit von sich überzeugt. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 0 Prozent. © getty 9/31 SERGIO RAMOS: Ist mit seinen 33 nicht mehr der Jüngste, geht aber als Kapitän voran. Lehnte einen lukrativen Wechsel nach China ab. Zidane baut fest auf ihn. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 0 Prozent. © getty 10/31 RAPHAEL VARANE: Liebäugelte im Frühjahr mit einem Abschied. Real sicherte ihm dem Vernehmen nach aber eine Verlängerung seines bis 2022 datierten Vertrages zu - inklusive einer Gehaltserhöhung. Wird wohl bleiben. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent. © getty 11/31 NACHO FERNANDEZ: Mit 29 schon ein Urgestein, weil er alle Jugendteams durchlief und den Sprung zum soliden Profi schaffte. Dürfte nur bei einem verlockenden Angebot ins Grübeln geraten. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent. © getty 12/31 JESUS VALLEJO: Erzielte kürzlich sein erstes Tor im Real-Dress. Hat wegen seiner Verletzungsanfälligkeit und Konkurrenz trotzdem keine Zukunft in Madrid. Dürfte verliehen werden. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent. © getty 13/31 MARCELO: Ein Schatten seiner selbst, der mit Mendy einen starken Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommt. Auch wenn Zidane versichert hat, ihn aufrichten zu wollen: Marcelos Zukunft gilt als unklar. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent. © getty 14/31 SERGIO REGUILON: War der Liebling von Ex-Trainer Santiago Solari. Dessen Nachfolger Zidane ist allerdings kein großer Fan des Eigengewächses, was der Mendy-Transfer bestätigt. Der FC Sevilla zeigt Interesse. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent. © getty 15/31 FEDE VALVERDE: Spielte unter Solari häufig, schaffte es im Gegensatz zu Reguilon aber auch, Zidane von sich zu überzeugen. Laut der Marca plant der Franzose mit dem 20-jährigen Mittelfeldmann aus Uruguay. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent. © getty 16/31 TONI KROOS: Wurde lange in der spanischen Presse als möglicher Abschiedskandidat gehandelt, verlängerte im Mai aber seinen Vertrag vorzeitig bis 2023. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 0 Prozent. © getty 17/31 LUKA MODRIC: Spielte beileibe keine Saison, die eines Weltfußballers würdig war. Hat seinen Zenit mit seinen 33 Jahren womöglich auch überschritten. Falls er bleibt, dann wohl nicht als unangefochtene Stammkraft. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent. © getty 18/31 CASEMIRO: Wurde wie seine Mittelfeldpartner Kroos und Modric entzaubert. Ist mit 27 aber noch viel zu jung, um automatisch aufs Abstellgleis zu geraten. Fühlt sich davon abgesehen in Madrid nach wie vor wohl. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent. © getty 19/31 DANI CEBALLOS: Wird sich nicht mehr häufig auf das Real-Wappen zeigen. Zidane ist kein Fan von dem hin und wieder zu ballverliebten Ceballos. An Angeboten sollte es dem spanischen Nationalspieler nicht mangeln. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent. © getty 20/31 MATEO KOVACIC: Kehrt nach einem guten Jahr auf Leihbasis bei Chelsea nach Madrid zurück, will den Londonern aber dauerhaft treu bleiben. Real wird ihm bei einer passenden Summe keine Steine in den Weg legen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent. © getty 21/31 ISCO: Eines der Sorgenkinder, dem Zidane wieder zur Bestform verhelfen möchte. Fragt sich nur, ob nach der Transferperiode noch Platz im Mittelfeld für ihn ist. Iscos Zukunft ist komplett offen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent. © getty 22/31 JAMES RODRIGUEZ: Ist nach seinem Leih-Ende beim FC Bayern beim SSC Neapel im Gespräch. Real erhofft sich eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro. Zidane will ihn nicht. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent. © getty 23/31 MARTIN ODEGAARD: Zeigte starke Leistungen beim niederländischen Klub Vitesse Arnheim. Ist aber noch nicht bereit für das große Real und soll erneut verliehen werden. Unter anderen in der Verlosung: Bayer Leverkusen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent. © getty 24/31 MARCO ASENSIO: Sollte in der abgelaufenen Saison eigentlich peu a peu in die CR7-Rolle wachsen, enttäuschte aber auf ganzer Linie. Bekommt wohl noch eine weitere Saison, um sich endlich konstant zu beweisen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent. © getty 25/31 BRAHIM DIAZ: Kam in der Winterpause für rund 15 Millionen Euro von Manchester City. Ist mit seinen 19 Jahren eine Investition in die Zukunft. Könnte aber erst einmal verliehen werden. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent. © getty 26/31 VINICIUS JUNIOR: Avancierte unter Solari zum Hoffnungsträger, verletzte sich dann aber beim Champions-League-Aus gegen Ajax und kehrte erst vor kurzem ins Team zurück. Zidane plant mit dem 18-jährigen Supertalent. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent. © getty 27/31 LUCAS VAZQUEZ: War stets ein solider Backup, fiel in der zurückliegenden Spielzeit aber kaum positiv auf. Inter Mailand soll bereit sein, 30 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent. © getty 28/31 MARIANO DIAZ: Nahm die Nummer sieben von Ronaldo, spielte aber nicht wie Ronaldo. War auch lange verletzt. Hat nach dem Transfer von Luka Jovic wenig Perspektive bei Real. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent. © getty 29/31 RAUL DE TOMAS: Noch so ein Stürmer aus der eigenen Jugend, der keine Zukunft bei den Blancos hat. Stürmte zuletzt erfolgreich für Rayo Vallecano (14 Tore). Geht nun wohl für rund 20 Millionen Euro fest zu Benfica. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent. © getty 30/31 GARETH BALE: Hat in der Theorie keine Zukunft im weißen Trikot. Findet in der Praxis aber keinen Verein. Alles andere als eine Trennung wäre jedoch überraschend. Zidane will Bale nicht, Bale will Zidane nicht. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent. © getty 31/31 KARIM BENZEMA: Reals bester Spieler 2018/19. Hatte mit seinen 30 Treffern keinerlei Schuld an der sportlichen Misere. Genießt ohnehin das Vertrauen von Zidane und der Chefetage. Soll Jovic anlernen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 0 Prozent.

Milan und Tottenham an Ceballos interessiert

Umso verwunderlicher ist, dass der Spanier zu Beginn der Europameisterschaft auf einer Pressekonferenz erklärte, er wolle bei Real bleiben - in dem Wissen, dass im aktuellen System kein Platz für ihn ist. "Ich bin trotzdem relativ sicher, dass er Madrid verlassen wird", stellt Pinero klar.

Geht es nach den Verantwortlichen der Blancos, soll sich Geschichte in diesem Sommer wiederholen und Ceballos (Vertrag bis 2023) die EM erneut nutzen, um sich in in die Notizbücher der Scouts spielen.

Nach Informationen der Marca endet die Beziehung zwischen Ceballos und Madrid, sobald ein Verein 50 Millionen Euro Ablöse für ihn auf den Tisch legt - unter anderem der AC Mailand und Tottenham Hotspur sollen Interesse zeigen. Es wäre ein Ausweg aus dem königlichen Korsett.