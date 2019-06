U20-WM: Das Finale zwischen Südkorea und der Ukraine heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die U20-Weltmeisterschaft 2019 in Polen steht vor ihrem Höhepunkt. Am heutigen Samstag steht das Finale auf dem Programm. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zur Begegnung und wo ihr die Partie live und in voller Länge verfolgen könnt.

Das letzte Spiel des Turniers steht an. Im Finale in Lodz steht eines bereits lange fest: Eine Titelverteidigung wird es auf keinen Fall geben. Der amtierende Weltmeister England konnte sich nicht für die Endrunde in Polen qualifizieren.

U20-WM: Das Finale

Stattdessen haben es zwei Mannschaften recht unerwartet in das Finale der U20-Weltmeisterschaft 2019 geschafft. Südkorea trifft im Widzew-Stadion am heutigen Samstag auf die Ukraine. Hier alles Wichtige zur Begegnung im Überblick:

Anstoß: 15.06, 18 Uhr

15.06, 18 Uhr Stadion: Widzew-Stadion in Lodz

Widzew-Stadion in Lodz Kapazität: 18.018

U20-WM: Das Finale heute live im TV und Livestream

Bereits ab dem Viertelfinale übertrug der österreichische Free-TV-Sender ORF alle Spiele der U20-WM 2019 live und in voller Länge. Eine Ausnahme war dabei einzig und allein das Spiel um Platz drei am gestrigen Freitag zwischen Italien und Ecuador.

Doch das Finale wird es selbstverständlich live und in voller Länge bei dem frei empfangbaren Sender zu sehen geben. Die Übertragung beginnt um 17.55 Uhr auf ORF Sport +.

Wer den Sender nicht empfangen kann, muss trotzdem nicht auf das Bewegtbild des U20-Finals verzichten. Der ORF bietet einen kostenfreien Livestream an. So könnt ihr das Finale auch unterwegs auf mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet verfolgen.

U20-WM: Das Finale heute im Liveticker

Dank der FIFA müsst ihr allerdings auch ohne Bewegtbild keinen Treffer verpassen. Der Weltverband bietet auf der offiziellen Turnier-Webseite das komplette Spielgeschehen im umfassenden Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum offiziellen Liveticker des Endspiels zwischen der Ukraine und Südkorea.

U20-Weltmeisterschaft 2019: Die Halbfinals

Südkorea hat genau wie die Ukraine das erste Mal, seitdem die U20-WM ausgetragen wird, die Chance auf den Titelgewinn. Nach Platz zwei in der Gruppenphase konnten die Asiaten Japan, Senegal und Ecuador eliminieren - ausnahmslos mit einem Treffer Unterschied.

Die Ukrainer dominierten Gruppe D und konnten als Erster der Vorrunde ins Achtelfinale einziehen. Darauf folgte ein beeindruckender 4:1-Erfolg gegen Panama und zwei knappe Siege gegen Kolumbien und Italien.

Für beide Teams war bereits der Einzug ins Halbfinale einer U20-Weltmeisterschaft historisch einmalig. Wer kann sich jetzt auch noch die Nachwuchs-Krone aufsetzen?

U20-WM: Titelträger der letzten Jahre

Das sind die Gewinner der letzten U20-WM-Turniere (seit 2005):