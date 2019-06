Marco Friedl von Werder Bremen im Interview: "Ich habe so oft wie möglich bei Alaba übernachtet"

Nach seiner ersten vollen Saison für Werder Bremen in der Bundesliga schreibt Marco Friedl aktuell mit der österreichischen Nationalmannschaft Geschichte. Der Defensivspezialist ist Teil der U21, die zum ersten Mal überhaupt bei einer Europameisterschaft vertreten ist.

SPOX und Goal trafen den 21-Jährigen vor dem Duell gegen Deutschland (21 Uhr im LIVETICKER) im italienischen Corno Di Rosazzo zum Interview und sprachen mit ihm über das Turnier und Sticheleien unter Teamkollegen.

Außerdem gab Friedl einen Einblick in Würfel-Poker-Runden mit Max Kruse und erinnerte sich an die Zeiten, in denen er bei seinem Freund und Vorbild David Alaba übernachten durfte.

Herr Friedl, das ÖFB-Team ist zum ersten Mal bei einer U21-Europameisterschaft dabei. Welche Zielsetzung haben Sie für das Turnier?

Marco Friedl: Wir wollen nicht am 23. Juni schon nach Hause fahren, sondern ins Halbfinale. Natürlich sind wir Außenseiter und die meisten sagen, nach drei Spielen ist es vorbei, aber wir wollen es unseren Kritikern beweisen.

Die Vorbereitung eingeschlossen, sind Sie als Team nun schon mehrere Wochen zusammen. Wie vertreiben Sie sich die Zeit zwischen den Spielen und Einheiten?

Friedl: Das Hotel ist in einer sehr schönen und ruhigen Umgebung, sodass wir versuchen so viel wie möglich raus zu kommen. Häufig setzen wir uns zusammen und spielen etwas, anstatt den ganzen Tag im Hotelzimmer zu sitzen und zu warten, bis der Tag endlich vorbei ist. Es ist wichtig, dass man in solchen Momenten vom Fußball abschalten kann, Spaß hat und den Kopf ein bisschen freibekommt.

Foden, Jovic, Aouar und Co.: Das sind die Stars der U21-EM 2019 in Italien © getty 1/29 Vom 16. bis 30. Juni findet die U21-EM in Italien statt. Die Qualität der Kader verspricht ein großartiges Turnier. SPOX stellt die Stars des Turniers vor. © getty 2/29 ÖSTERREICH - Xaver Schlager (21, Zentrales Mittelfeld, FC Salzburg): "Er hat eine große, große Zukunft vor sich", sagt Marko Arnautovic über Schlager. Machte bereits acht A-Länderspiele für das ÖFB-Team. Die halbe Bundesliga will Schlager verpflichten. © getty 3/29 BELGIEN - Dodi Lukebakio (21, Rechtsaußen, FC Watford): Nach seiner erfolgreichen Saison bei Fortuna Düsseldorf (14 Tore und 5 Assists in 34 Spielen) auf dem Zettel einiger Top-Klubs. Unter anderem Schalke und Gladbach wird Interesse nachgesagt. © getty 4/29 Yari Verschaeren (17, Offensives Mittelfeld, RSC Anderlecht): Wird wegen seiner genialen Pässe und Dribblings mit Kevin De Bruyne verglichen. Absolvierte noch kein Spiel für die U21 – mehr Player-to-watch als Star, aber eben deswegen so interessant. © getty 5/29 KROATIEN - Nikola Vlasic (21, Offensives Mittelfeld, FC Everton): Im vergangenen Jahr an ZSKA Moskau ausgeliehen. Entwickelte sich dort hervorragend (10 Torbeteiligungen) und spielte bereits fünf Mal für die A-Nationalmannschaft. © getty 6/29 Josip Brekalo (20, Linksaußen, VfL Wolfsburg): Bei den Wölfen gesetzt. Durfte mittlerweile auch schon sechs Mal für die kroatische A-Elf ran. In der U21 mit 7 Toren in 13 Spielen absolut unverzichtbar. © getty 7/29 DÄNEMARK - Jacob Bruun Larsen (20, Linksaußen, Borussia Dortmund): Hinter Marco Reus als Joker immer wieder wichtig für den BVB. Deutete in der Saisonvorbereitung an, dass er für den nächsten Schritt bereit ist und bestätigte diesen Eindruck. © getty 8/29 ENGLAND - Phil Foden (19, Zentrales Mittelfeld, Manchester City): Eines vorneweg: England hat ein überragendes Team, doch die folgenden drei Spieler stechen nochmal heraus. Foden hat Pep Guardiola überzeugt. Das sagt alles. © getty 9/29 Ryan Sessegnon (19, Linker Verteidiger, FC Fulham): Es war keine einfache Saison für ihn. Trotz des Abstiegs mit Fulham gilt Sessegnon als große Hoffnung der englischen Nationalelf. Hat einen ausgeprägten Offensivdrang und einen großartigen Abschluss. © getty 10/29 James Maddison (22, Offensives Mittelfeld, Leicester City): Reifte in der zweiten Liga bei Norwich zum Top-Talent. Bei Leicester in dieser Spielzeit die Entdeckung schlechthin. War an 14 Toren beteiligt. © getty 11/29 FRANKREICH - Ibrahima Konate (20, Innenverteidiger, RB Leipzig): Nicht mehr wegzudenken aus der Leipziger Mannschaft. Sehr fehlerresistent, sehr zweikampfstark mit gutem Stellungsspiel. © getty 12/29 Houssem Aouar (20, Zentrales Mittelfeld, Olympique Lyon): Sowohl bei OL als auch bei der U21 Spielmacher. War in der abgelaufenen Spielzeit an 18 Toren beteiligt – als Mittelfeldspieler! Überzeugt durch Technik und Übersicht. © getty 13/29 Matteo Guendouzi (20, Zentrales Mittelfeld, FC Arsenal): Setzte sich als Neuzugang von Lorient in seinem ersten Premier-League-Jahr trotz der starken Konkurrenz bei den Gunners durch. Sehr passsicher und zweikampfstark. © getty 14/29 Moussa Dembele (22, Stürmer, Olympique Lyon): Nach seinem Wechsel von Celtic zu OL sofort voll da – erzielte 23 Tore in seiner ersten Saison für Lyon. Mitspielender Stürmer mit enormen Qualitäten im Abschluss. © getty 15/29 DEUTSCHLAND - Lukas Klostermann (23, Rechter Verteidiger, RB Leipzig): Absoluter Führungsspieler der deutschen Elf. Schaffte zuletzt den Spagat zwischen U21 und A-Elf. Bei Leipzig unumstrittener Stammspieler. © getty 16/29 Jonathan Tah (23, Innenverteidiger, Bayer Leverkusen): Soll gemeinsam mit Klostermann das deutsche Team führen. Der Abwehrchef von Bayer gewann 65 Prozent seiner Zweikämpfe in der Bundesliga-Saison. © getty 17/29 Maximilian Eggestein (22, Zentrales Mittelfeld, Werder Bremen): Der Lieblingsschüler von Florian Kohfeldt machte in dieser Saison nochmal einen gewaltigen Sprung. Extrem laufstark mit einem hervorragenden Raumgefühl. Durfte bei Jogi Löw reinschnuppern. © getty 18/29 ITALIEN - Lorenzo Pellegrini (22, Zentrales Mittelfeld, AS Rom): Fiel mit einer Muskelverletzung längere Zeit aus, ansonsten gesetzt im Roma-Zentrum. In 33 Spielen war er an 11 Toren beteiligt. Kann auch offensiver spielen. © getty 19/29 Nicolo Barella (22, Zentrales Mittelfeld, Cagliari): Auf der Acht beheimatet, Spielzerstörer mit enorm starker Antizipation, dazu mit spielerischer Klasse. Roberto Mancini verzichtet nicht mehr auf Barella. © getty 20/29 Nicolo Zaniolo (19, Offensives Mittelfeld, AS Rom): Kann offensiv alles spielen. Für die Roma meist als Spielmacher im Einsatz. Traf in dieser Spielzeit 6 Mal und feierte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. © getty 21/29 Federico Chiesa (21, Rechtsaußen, AC Florenz): Machte in dieser Saison einen gewaltigen Sprung. Unter anderem der FC Bayern beschäftigt sich wohl mit ihm. Dribbelstark, torgefährlich, Chiesa ist an nahezu jedem Angriff beteiligt. © getty 22/29 Moise Kean (19, Stürmer, Juventus): Startete in Abwesenheit von Cristiano Ronaldo in dieser Saison richtig durch. Erzielte 6 Tore in 13 Einsätzen – bei einer Chancenverwertung von 46 Prozent (!). Traf im März in beiden Länderspielen für Italiens A-Elf. © getty 23/29 Patrick Cutrone (21, Stürmer, AC Milan): Gilt als große Zukunftshoffnung der Rossoneri. Seit der Ankunft von Krzysztof Piatek allerdings meist nur noch Ersatz. Konnte nicht an die starke Saison 2017/18 anknüpfen. Dennoch ein Riesentalent. © getty 24/29 SERBIEN - Nikola Milenkovic (21, Innenverteidiger, AC Florenz): Wechselte 2017 von Partizan zur Fiorentina und nahm vor allem in der abgelaufenen Saison eine hervorragende Entwicklung. Seit einem Jahr in Serbiens A-Elf gesetzt. © getty 25/29 Luka Jovic (21, Stürmer, Real Madrid): Der Shootingstar der abgelaufenen Eintracht-Spielzeit. Wechselte für 60 Mio. Euro zu Real Madrid. Absolvierte bereits 6 A-Länderspiele und traf unter anderem gegen Deutschland. © getty 26/29 SPANIEN - Fabian Ruiz (23, Zentrales Mittelfeld, SSC Neapel): Wechselte im vergangenen Sommer für 30 Mio. Euro von Betis zu Neapel. Bei beiden Teams war er gesetzt. Enorm passsicher mit gutem Auge für die Tiefe. © getty 27/29 Carlos Soler (22, Rechtes Mittelfeld, FC Valencia): Ist bei seinem Jugendklub unumstrittener Stammspieler. Tottenham und PSG sollen am schnellen Spanier interessiert sein. © getty 28/29 Mikel Oyarzabal (22, Linksaußen, Real Sociedad): Bestritt bereits zwei A-Länderpsiele und traf beim 3:0 gegen Schweden vor wenigen Tagen. Trickreich, schlägt gute Flanken und hat einen guten Abschluss. Jeder vierte Schuss war in dieser Saison drin. © getty 29/29 Marc Roca (22, Defensives Mittelfeld, Espanyol Barcelona): Bei Espanyol gesetzt, überzeugt durch seine Passsicherheit und seine defensiven Qualitäten. Klassisches Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff.

Marco Friedl: "PlayStation spielen kann man wann anders"

Es heißt, im deutschen Quartier gibt es einige Spieler, die täglich bis zu vier Stunden PlayStation spielen. Ist es bei den Österreichern ähnlich?

Friedl: (lacht) Wir spielen eigentlich kaum PlayStation. Wir sitzen lieber zusammen und spielen Karten oder Würfeln. Natürlich zocken viele von uns während der Saison in der Freizeit manchmal an der Konsole - da nehme ich mich nicht aus. Als Nationalmannschaft kommen wir in dieser Konstellation allerdings nicht so oft zusammen und schätzen die gemeinsame Zeit. PlayStation spielen kann man wann anders.

Im letzten Gruppenspiel steht nun ein echtes Endspiel gegen den Erzrivalen Deutschland an.

Friedl: Ich freue mich natürlich sehr auf das Spiel. Es wäre großartig, gegen meine beiden Teamkollegen zu gewinnen und so mit noch besserer Laune zurück nach Bremen zu kommen. Das Spiel gegen Deutschland ist die Krönung der Gruppenphase.

Sie sprechen Ihre Teamkollegen Maximilian und Johannes Eggestein an. Wurden schon Wetten für das Spiel abgeschlossen?

Friedl: (lacht) Noch nicht, aber ich bin offen für Angebote. Die eine oder andere Stichelei gibt es schon. Maxi, Jojo und ich teilen gern aus und haben im Vorfeld natürlich alle eine große Klappe. Doch wichtig ist das Spiel und wir freuen uns sehr auf das Duell.

© getty

Marco Friedl bedauert Werder-Abschied von Max Kruse

Bei Werder haben Sie eine Würfel-Poker-Runde etabliert, der auch Max Kruse angehörte. Wie sehr wird er Ihnen dort fehlen?

Friedl: Max hat leider relativ häufig gewonnen - das muss ich zugeben. Er war ein super Kollege und sehr guter Kapitän, der immer seine Leistung gebracht hat und vorangegangen ist. Gerade in der Rückrunde hat er exzellent gespielt. Es ist schade, dass er uns verlassen hat, aber das ist sein gutes Recht. Niemand aus der Mannschaft macht ihm einen Vorwurf, weil er sich in jedem Spiel für den Klub aufgeopfert hat. Ich kam sehr gut mit ihm zurecht und wünsche ihm nur das Beste.

Er ist ein Profi, der seinen ganz eigenen Weg geht. Was für einen Menschen verliert Bremen mit ihm?

Friedl: Er war nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern in der ganzen Stadt geschätzt, weil er alles für Bremen gegeben hat. Einen wie Max Kruse zu verlieren, tut weh.