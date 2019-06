FIFA U20-WM heute live: Das Spiel um Platz drei im TV und Livestream

Am vergangenen Dienstag wurden die beiden Halbfinalspiele der FIFA U20-WM in Polen ausgespielt. Am heutigen Freitag steht das Spiel um Platz drei auf dem Programm. SPOX gibt euch einen Überblick zur Paarung sowie zur Live-Übertragung im TV und Livestream.

Noch zwei Spiele verbleiben bei der U20-Weltmeisterschaft in Polen. Dem heutigen Spiel um Platz drei folgt das Finale am morgigen Samstag zwischen der Ukraine und Südkorea.

U20-Weltmeisterschaft 2019 heut: Das Spiel um Platz drei

Im kleinen Finale der U20-Weltmeisterschaft 2019 trifft der italienische Nachwuchs auf Ecuador. Anpfiff im GOSiR-Stadion in der polnischen Hafenstadt Gdynia ist zum 20.30 Uhr. Hier sind alle wichtigen Informationen im Überblick und in Kürze:

Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: GOSiR-Stadion

GOSiR-Stadion Kapazität: 15.139

U20-WM: Kein Bewegtbild zum Spiel um Platz drei

Auf ein Bewegtbild zum Spiel um Platz drei der FIFA U20-WM muss der interessierte Zuschauer leider gänzlich verzichten. Weder das Free-TV noch das Bezahlfernsehen hat exklusive Live-Übertragungsrechte von der U-20-Weltmeisterschaft.

Ab dem Viertelfinale übertrug bereits der österreichische Free-TV-Sender ORF alle Partien live und in voller Länge - über Livestream auch zugänglich für deutsche Fans. Doch von einer Übertragung des Spiels um Platz drei wird auch in Östrreich abgesehen.

Das Finale zwischen der Ukraine und Südkorea wird dann wieder über einen Livestream zu verfolgen sein.

U20-Weltmeisterschaft 2019 im Liveticker

Deutsche Fans der U20-WM können die anstehenden Halbfinals und das Finale nur auf eine Weise mitverfolgen: Auf der offiziellen Turnier-Webseite ist das komplette Spielgeschehen via Liveticker abrufbar.

Die FIFA tickert alle Spiele der U20-WM live, sodass ihr in puncto Live-Spielstand auf dem neuesten Stand bleibt. Zur Übersicht aller kommenden Live-Begegnung der FIFA U20-WM gelangt ihr hier.

U20-WM: Die Ergebnisse der Halbfinals

Nach einem 4:2-Sieg im Viertelfinale gegen Mali wartete auf die italienische Junioren-Nationalmannschaft im Halbfinale der U20-WM 2019 das Team aus der Ukraine. Die Ukrainer konnten die Italiener durch einen Treffer von Serhiy Buletsa in der 65. Minute mit 1:0 bezwingen.

Auch die rote Karte für den Ukrainer Denys Popov in der 79. Minute und die zehn Minuten Überzahl für die Squadra Azzurra konnte das Ausscheiden nicht mehr verhindern.

Die U20-Auswahl von Ecuador traf nach einem überraschenden Viertelfinal-Erfolg gegen die USA im Halbfinale auf Südkorea. In einem ausgeglichenen Spiel machte eine Unaufmerksamkeit der Südamerikaner den Unterschied.

Bei einem Freistoß der Südkoreaner aus dem linken Halbfeld schlief die Hintermannschaft komplett und ließ Jun Choi frei vor dem Tor einschieben. Der Geistesblitz der Südkoreaner sollte der einzige Treffer des Spiels bleiben.

U20-Weltmeisterschaft - Sieger der vergangenen Jahre

Das sind die Sieger der zurückliegenden U20-WM-Turniere (seit 2005):