1. FC Köln gegen FC Bayern München: Das Halbfinal-Rückspiel der B-Junioren-Bundesliga im LIVETICKER

Im Kampf um den Meistertitel der B-Junioren-Bundesliga empfängt am heutigen Samstag der 1. FC Köln den FC Bayern München zum Halbfinal-Rückspiel. Die komplette Partie gibt's hier bei SPOX im LIVETICKER.

B-Junioren-Bundesliga - 1. FC Köln gegen FC Bayern München im LIVETICKER:

10. Eine Bayern-Ecke segelt in den Sechzehner, kann aber vom FC ohne Mühe geklärt werden,

9. Bisher gelingt es keiner der beiden Mannschaften wirklich Struktur in ihr Spiel zu bringen. Viele Ballverluste sind die Konsequenz.

7. Erster Abschluss der Begegnung. Marvin Obuz versuchts von der linken Seite. Drüber.

4. Freistoß für die Bayern aus dem linken Halbfeld. Die Flanke ist aber kein Problem für Adamczyk.

3. Es geht für ihn aber weiter.

2. Erste Unterbrechung im Spiel. Jamie Lawrence scheint da Probleme zu haben.

1. Los geht's. Die Partie ist angepfiffen.

Vor Beginn: Und so schickt Miroslav Klose seine Elf auf's Feld: Kainz - Lawrence, Hofmann, Reinelt, Herold - Denk, Neziri - Tillmann, Rhein, Günther - Halbich

Vor Beginn: Mit folgender Aufstellung gehen die Kölner an den Start: Adamczyk - Lanser, Dahmen, Örnek, Sponsel - Schwirten, Papalia - Obuz, Wirtz, Özden - Thielmann

Vor Beginn: Auch der Modus ist etwas anders als gewohnt: Eine Auswärtstorregelung gibt es bei den B-Junioren nicht. Sprich: Bei jedem Sieg der Bayern mit einem Tor Vorsprung würde unmittelbar das Elfmeterschießen folgen.

Vor Beginn: Neben dem verletzten Moritz Mosandl müssen die Münchner im Rückspiel auch auf den gesperrten Kabadayi verzichten.

Vor Beginn: Die Bayern sind ihrerseits also nun gefordert, das Heft in die Hand zu nehmen. "Es ist erst die Hälfte gespielt. Wir reisen dort hin, um das Ding zu drehen und ins Finale einzuziehen", gibt sich FCB-Coach Miroslav Klose kämpferisch.

Vor Beginn: Mit dem Hinspiel-Sieg am vergangenen Mittwoch haben sich die Kölner eine gute Ausgangslage für das heutige Aufeinandertreffen geschaffen. Beim 1:0-Auswärtssieg war der FC dabei in der ersten Hälfte das bessere Team und rettete die Führung - auch dank Überzahl - in den zweiten 45 Minuten über die Zeit.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker der Begegnung 1. FC Köln gegen FC Bayern München.

1. FC Köln vs. Bayern München: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die heutige Partie wird im Kölner Franz-Kremer-Stadion ausgetragen. Der Anpfiff ist auf 11 Uhr terminiert.

Köln - Bayern: TV-Übertragung und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen den B-Junioren des 1. FC Köln und der Bayern wird nicht im TV gezeigt. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, die Begegnung kostenlos mitzuverfolgen. Beide Vereine zeigen die Partie nämlich auf ihren Web- und Facebook-Seiten sowie Youtube-Channels.

B-Junioren: Die Halbfinals im Überblick

Im zweiten Halbfinale schlug Borussia Dortmund den VfL Wolfsburg im Hinspiel mit 4:1. Das Finale findet am Sonntag, den 16. Juni, um 13 Uhr statt.

Datum Heim Gast Ergebnis 05.06.19 U17 FC Bayern München U17 1. FC Köln 0:1 05.06.19 U17 Borussia Dortmund U17 VfL Wolfsburg 4:1

