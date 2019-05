VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart heute live: Halbfinale der A-Junioren-Meisterschaft im TV und LIVESTREAM

Im Halbfinal-Rückspiel der Junioren-Bundesliga kommt es heute zum Rückspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart. SPOX zeigt euch alles Wichtige zur Live-Übertragung des niedersächsisch-württembergischen Aufeinandertreffens im TV oder Stream auf. Außerdem bekommt ihr hier einen Überblick zu den wichtigsten Spieldaten.

A-Junioren-Bundesliga heute live: VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart im TV

Für alle Fans der Jugend-Auswahlmannschaften des VfL Wolfsburg und des VfB Stuttgart gibt es gute Nachrichten bezüglich der Live-Berichterstattung im Fernsehen. Immerhin wird die Partie im Free-TV zu sehen sein.

Das anstehende Halbfinal-Rückspiel der A-Junioren-Bundesliga überträgt der Free-TV-Sender Sport1 live sowie in voller Länge. Mit der Live-Übertragung geht es kurz vor Anpfiff ab 16.55 Uhr los.

Darüber hinaus kümmert sich Sport1 um die Live-Übertragung des diesjährigen Endspiels der A-Junioren-Bundesliga, sodass das Finalspiel ebenso kostenfrei im Free-TV zu sehen sein wird.

VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart heute im LIVESTREAM

Für all diejenigen, die die entscheidende Halbfinal-Partie zwischen Wolfsburg und Stuttgart nicht an den TV-Bildschirmen mitverfolgen können, ist das A-Junioren-Duell von unterwegs ebenso via Livestream abrufbar.

Der Sport1-Livestream ist kostenlos und auf allen mobilen Endgeräten verfügbar. Zum 24-Stunden-TV-Stream auf Sport1.de geht's hier lang.

A-Junioren - VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart: Daten zum Spiel im Überblick

Anpfiff des anstehenden Bundesliga-Halbfinals der A-Junioren ist heute um 17 Uhr. Beide Teams stehen sich in wenigen Stunden im AOK-Stadion von Wolfsburg gegenüber, das Platz für insgesamt 5200 Zuschauer hat.

Um einen sportlichen und fairen Spielverlauf sorgt sich heute Abend die 30-jährige Mitja Stegemann aus Bonn. Folgendes Schiedsrichter-Team unterstützt die Unparteiische am heutigen Halbfinal-Tag:

Assistenten: Robin Braun, Kevin Domnick

Vierter Offizieller: Robin Delfs

U19-Halbfinale, Bundesliga: Ergebnisse der Hinspiele

Beide Halbfinal-Begegnungen der letzten Woche endeten ohne Sieger. Das erste Halbfinal-Hinspiel zwischen den A-Junioren von Stuttgart und Wolfsburg endete 0:0.

Einen Tag später, am Mittwoch, waren die beiden anderen Halbfinalisten zumindest in Sachen Tor-Effektivität besser aufgelegt. Schalke 04 und Borussia Dortmund spielten 2:2.

Die Ergebnisse der Halbfinal-Hinspiele im Überblick (A-Junioren-Meisterschaft):

Datum Heim Auswärts Ergebnis 14.05.2019 VfB Stuttgart U 19 VfL Wolfsburg U 19 0:0 15.05.2019 FC Schalke 04 U 19 Borussia Dortmund U 19 2:2

A-Junioren-Meister der Bundesliga in der Übersicht

U21-Meister der Bundesliga in den letzten sechs Jahren: