U21-EM 2019 in Italien: Modus, Teilnehmer, Gruppen, Spielorte, TV-Übertragung, Olympia-Qualifikation

Die U21-Europameisterschaft 2019 findet zwischen dem 16. und 30. Juni in Italien statt. Welche Mannschaften nehmen an der EM teil? In welchem Modus wird gespielt? Was bedeutet das Nachwuchs-Turnier für die Olympia-Teilnahme? Welche Spiele werden live im TV übertragen? SPOX verschafft einen Überblick.

Die U21-EM gilt neben dem Turnier von Toulon als wichtigster Nachwuchs-Wettbewerb Europas. Stars wie Thiago Alcantara vom FC Bayern München betraten hier erstmals die große Fußball-Bühne.

Im Juni 2019 treten die Stars von morgen gegeneinander an.

Welche Teams nehmen an der U21-EM teil?

Italien ist als Gastgeber gesetzt. Die anderen elf Mannschaften wurden durch eine Qualifikationsrunde ermittelt. Neben neun Gruppensiegern spielten die vier Zweitplatzierten mit der besten Bilanz gegen den Ersten, Dritten, Vierten und Fünften ihrer Gruppe die beiden restlichen Plätze aus.

Diese Mannschaften nehmen an der U21-EM in Italien teil:

Italien (Gastgeber)

Kroatien (Sieger Gruppe 1)

Spanien (Sieger Gruppe 2)

Dänemark (Sieger Gruppe 3)

England (Sieger Gruppe 4)

Deutschland (Sieger Gruppe 5)

Belgien (Sieger Gruppe 6)

Serbien (Sieger Gruppe 7)

Rumänien (Sieger Gruppe 8)

Frankreich (Sieger Gruppe 9)

Polen (Play-off-Sieger)

Österreich (Play-off-Sieger)

Welche Spieler dürfen an der U21-EM teilnehmen?

Anders als es der Name vermuten lässt, sind bei der U21-EM auch bis zu 23 Jahre alte Profis spielberechtigt. Der Grund: Die Qualifikationsphase erstreckte sich über zwei Jahre. Demnach sind auch Spieler, die 2017 noch 21 Jahre alt waren, spielberechtigt. Kurz: Alle Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 1996 geboren wurden, dürfen bei der EM auflaufen.

U21-EM 2019: Modus, Gruppen, Spieltage

Die Teams treten in drei Vierer-Gruppen gegeneinander an. Die Mannschaften spielen dabei einmal gegeneinander. Die drei Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte ziehen ins Halbfinale ein. Ab dann gilt der K.o.-Modus.

Bei Punktgleichheit in der Gruppe zählt zunächst der direkte Vergleich, danach die Tordifferenz und die erzielten Tore. Zuletzt entscheidet die geringere Anzahl an Gelben und Roten Karten, bevor der UEFA-Koeffizient der Teams herangezogen wird.

Gruppe A: Italien, Spanien, Polen, Belgien

Gruppe B: Deutschland, Dänemark, Serbien, Österreich

Gruppe C: England, Frankreich, Rumänien, Kroatien

Spieltage:

Gruppe A: 16., 19., 22. Juni

16., 19., 22. Juni Gruppe B: 17., 20., 23. Juni

17., 20., 23. Juni Gruppe C: 18., 21., 24. Juni

18., 21., 24. Juni Halbfinals: 27. Juni

27. Juni Endspiel: 30. Juni

Die U21-EM 2019 live im TV

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte der U21-EM-Spiele mit deutscher Beteiligung. Ob und wo die Spiele der österreichischen Auswahl übertragen werden, steht noch nicht fest.

Datum Uhrzeit Begegnung Spielort TV 17.06.2019 21 Uhr Deutschland - Dänemark Udinese ARD 20.06.2019 21 Uhr Deutschland - Serbien Triest ARD 23.06.2019 21 Uhr Österreich - Deutschland Udinese ZDF

Spielorte der U21-Europameisterschaft 2019: Wo wird gespielt?

Gespielt wird in Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste, Udine und Serravalle. Wo die Halbfinals und das Endspiel stattfinden, steht noch nicht fest. Die deutsche U21 bestreitet ihre Gruppenspiele in Triest und Udinese.

Welche Rolle spielt die U21-EM für Olympia?

Die U21-EM in Italien dient als europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich für das Olympische Fußballturnier.