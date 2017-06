Fix: Gomis wechselt zu Galatasaray

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Es ist offiziell: Bafetimbi Gomis verlässt Swansea City und schließt sich Galatasaray Istanbul an. Das hat der englische Erstligist nun via Twitter bestätigt. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Der 31-Jährige war zuletzt an Olympique Marseille ausgeliehen und überzeugte dort mit 21 Toren in 34 Pflichtspielen. In der kommenden Saison wird der Stürmer nun für die Istanbuler auf Torejagd gehen.

Neben Gomis soll auch der Ex-Schalker Younes Belhanda an den Bosporus wechseln. Die Bestätigung des Transfers scheint ebenfalls nur eine Frage der Zeit zu sein.