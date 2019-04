Luca Zidane debütiert unter Vater Zinedine Zidane für Real Madrid: "Ein Traum"

Luca Zidane hat beim 3:2-Sieg Real Madrids gegen SD Huesca sein Debüt für die Profis gefeiert. Der Sohn von Trainer Zinedine Zidane zeigte sich beeindruckt, während sein Vater auf die besonderen Umstände verwies.

"Ein Traum" sei in Erfüllung gegangen, sagte Luca Zidane im Anschluss an die Partie. Überraschend standen weder Keylor Navas noch Thibaut Courtois im Tor Real Madrids, sondern der 20-Jährige, der normalerweise den Kasten der zweiten Mannschaft in der dritten Liga Spaniens hütet.

Dass es ausgerechnet gegen Huesca zum Debüt kam, erklärte Vater Zinedine mit besonderen Umständen: "Thibaut ging es nicht gut und Keylor wollte ich nach den Länderspielen eine Pause geben. Es ist gut ausgegangen."

Historische Top-Teams der Jugendakademien: Barcas Traumfabrik sticht alle aus © spox 1/33 Bei vielen Top-Klubs herrscht aktuell die Devise: Kaufen, kaufen, kaufen. Von diesem Trend profitieren besonders die besten Talentschmieden der Welt. 2/33 SPOX und Goal sind der Frage nachgegangen, wie die beste Elf der jeweiligen Klubs aussähen, wenn alle Spieler noch bei dem Verein spielen würden, bei dem sie ausgebildet wurden. Ein Überblick. © spox 3/33 BOCA JUNIORS BUENOS AIRES: Willy Caballero; Nicolas Burdisso, Fabricio Coloccini, Oscar Ruggeri, Roberto Mouzo; Ever Banega, Antonio Rattin, Fernando Gago; Angel Clemente Rojas; Diego Latorre, Nicolas Gaitan © spox 4/33 RIVER PLATE BUENOS AIRES: Ubaldo Fillol; Martin Demichelis, Javier Mascherano, Daniel Passarella; Pablo Aimar, Matias Almeyda, Alfredo Di Stefano, Ariel Ortega; Hernan Crespo, Gonzalo Higuain, Radamel Falcao © spox 5/33 KRC GENK: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Kalidou Koulibaly, Christian Kabasele; Yannick Carrasco, Steven Defour, Wilfred Ndidi, Leon Bailey; Kevin de Bruyne; Divock Origi, Christian Benteke © spox 6/33 FLAMENGO RIO DE JANEIRO: Julio Cesar; Leandro, Carlos Mozer, Antonio Rondinelli, Leo Junior; Zico, Andrade, Adilio, Savio; Bebeto, Adriano © spox 7/33 FC SANTOS: Rafael Cabral; Lima, Alex, Joel Camargo, Emerson Palmieri; Clodoaldo, Cesar Sampaio; Robinho, Pele, Pepe, Neymar © spox 8/33 FC BAYERN MÜNCHEN: Sepp Maier; Philipp Lahm, Georg Schwarzenbeck, Mats Hummels, Frank Beckenbauer, Hans Pflügler; Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Dietmar Hamann; Thomas Müller, Nicola Sansone © spox 9/33 BORUSSIA DORTMUND: Eike Immel; Kevin Großkreutz, Dieter Kurrat, Antonio Rüdiger, Marcel Schmelzer; Thorsten Fink; Michael Zorc, Nuri Sahin; Mario Götze; Marco Reus, Lars Ricken © spox 10/33 FC SCHALKE 04: Manuel Neuer; Carlos Zambrano, Benedikt Howedes, Joel Matip, Sead Kolasinac; Olaf Thon; Leroy Sane, Mesut Ozil, Max Meyer, Julian Draxler; Mike Hanke. © spox 11/33 FC ARSENAL: Wojcech Szczesny; Hector Bellerin, Martin Keown, Tony Adams, Ashley Cole; Paul Merson, Jack Wilshere, Cesc Fabregas, Liam Brady; Charlie George, Andy Cole © spox 12/33 FC CHELSEA: Peter Bonetti; Andreas Christensen, John Terry, Ron Harris, Nathan Ake; Ruben Loftus-Cheek, Ray Wilkins, Declan Rice; Callum Hudson-Odoi, Jimmy Greaves, Peter Osgood © spox 13/33 FC LIVERPOOL: Tony Warner; Chris Lawler, Phil Thompson, Tommy Smith, Jamie Carragher; Steve McManaman ,Steven Gerrard, Ian Callaghan, Billy Liddell; Michael Owen, Robbie Fowler © spox 14/33 MANCHESTER CITY: Kasper Schmeichel; Kieran Trippier, Micah Richards, Ben Mee, Angelino; Shaun Wright-Phillips, Denis Suarez, Joey Barton, Phil Foden, Jadon Sancho; Daniel Sturridge © spox 15/33 MANCHESTER UNITED: Jimmy Rimmer; Gary Neville, John O'Shea, Bill Foulkes, Roger Byrne; George Best, Duncan Edwards, Paul Scholes, Ryan Giggs; Mark Hughes, Bobby Charlton © spox 16/33 TOTTENHAM HOTSPUR: Ian Walker; Steve Carr, Sol Campbell, Ledley King, Charlie Daniels, David Beckham, Harry Winks, Nick Barmby, Andros Townsend, Harry Kane, Peter Crouch. © spox 17/33 WEST HAM UNITED: Mervyn Day; Michael Carrick, Bobby Moore, Rio Ferdinand; Glen Johnson, Trevor Booking, Paul Ince, Frank Lampard, Joe Cole; Martin Peters, Geoff Hurst © spox 18/33 OLYMPIQUE LYON: Anthony Lopes; Vincent Clerc, Bruno N'Gotty, Samuel Umtiti, Jérémy Bréchet; Corentin Tolisso, Houssem Aouar; Hatem Ben Arfa, Nabil Fekir, Anthony Martial; Karim Benzema © spox 19/33 AS MONACO: Stéphane Ruffier; Manuel Amoros, Lilian Thuram, Sébastien Squilacci, Layvin Kurzawa; Emmanuel Petit, Nampalys Mendy; Yannick Carrasco, Kylian Mbappé, Thierry Henry; David Trézéguet © spox 20/33 PARIS SAINT GERMAIN: Alphonse Areola; Antoine Conte, Presnel Kimpembe, Mamadou Sakho, Boukary Drame; Jerome Leroy, Luis Fernandez, Adrien Rabiot, Francis Llacer; Moussa Dembele, Nicolas Anelka © spox 21/33 ATALANTA BERGAMO: Ivan Pelizzoli; Andrea Conti, Alessandro Bastoni, Mattia Caldara, Gianpolo Bellini; Giacomo Bonaventura, Riccardo Montolivo, Daniele Baselli, Roberto Donadoni; Giampaolo Pazzini, Manolo Gabbiadini © spox 22/33 AC MAILAND: Francesco Toldo; Mattia De Sciglio, Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Paolo Maldini; Giovanni Stroppa, Demetrio Albertini, Alberigo Evani; Alessandro Matri, Marco Borriello, Pierre-Emerick Aubameyang © spox 23/33 INTER MAILAND: Walter Zenga; Giuseppe Bergomi, Riccardo Ferri, Leonardo Bonucci, Giacinto Facchetti; Mario Corso, Gabriele Oriali, Sandro Mazzola; Goran Pandev, Marco Delvecchio, Mario Balotelli © spox 24/33 JUVENTUS TURIN: Antonio Mirante; Mattia Cassani, Daniele Gastaldello, Sergio Brio, Domenico Criscito; Giuseppe Furino, Claudio Marchisio; Domenico Marocchino, Gianpiero Bonaperti, Sebastian Giovinco; Roberto Bettega © spox 25/33 AS ROM: Angelo Peruzzi; Francesco Rocca, Agostino Di Bartolomei, Ubaldo Righetti; Daniele De Rossi; Bruno Conti, Alessandro Florenzi, Alberto Aquilani, Angelo Di Livio; Francesco Totti, Stefano Okaka © spox 26/33 DINAMO ZAGREB: Zlatko Skoric; Vedran Corluka, Velimir Zajec, Dario Simic; Zvonimir Boban, Luka Modric, Robert Prosinecki, Marko Mlinaric; Zlatko Kranjcar, Drazen Jerkovic, Eduardo da Silva © spox 27/33 AJAX AMSTERDAM: Edwin van der Sar; Michael Reiziger, Frank Rijkaard, Frank de Boer, Ruud Krol; Clarence Seedorf, Dennis Bergkamp, Edgar Davids; Johan Cruyff, Marco van Basten, Piet Keizer. © spox 28/33 PSV EINDHOVEN: Jeroen Zoet; Ernest Faber, Rob Wielaert, Wilfred Bouma, Patrick van Aanholt; Ibrahim Afellay, Riechedly Bazoer, Ismail Aissati; Zakaria Labyad, Klaas Jan Huntelaar, Memphis Depay © spox 29/33 SPORTING LISSABON: Beto; Eric Dier, Rui Fonte, Daniel Carrico; Simao Sabrosa, Joao Moutinho, Miguel Veloso, Paulo Futre, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Nani © spox 30/33 ATLETICO MADRID: David De Gea; Juan Carlos Aguilera, Juanma Lopez, Roberto Solozabal, Antonio Lopez; Saul Niguez, Gabi, Koke; Adrian Escudero, Fernando Torres, Enrique Collar © spox 31/33 FC BARCELONA: Victor Valdes; Albert Ferrer, Carles Puyol, Gerard Pique, Jordi Alba; Xavi, Pep Guardiola, Andres Iniesta; Cesc Fabregas, Lionel Messi, Luis Garcia. © spox 32/33 REAL MADRID: Iker Casillas; Dani Carvajal, Goyo Benito, Manolo Sanchis, Nacho; Michel, Juan Mata, Martin Vazquez; Raul, Alvaro Morata, Emilio Butragueno. © spox 33/33 GALATASRAY ISTANBUL: Turgay Seren; Bulent Eken, Coskun Ozari, Bulent Korkmaz; Okan Buruk, Tugay Kerimoglu, Suat Kaya, Emre Belozoglu; Isfendiyar Aciksoz, Gunduz Kilic, Arda Turan

Luca Zidane erhält Lob von Zinedine Zidane

Zweifel bestanden beim Trainer nicht: "Er spielt seit 16 Jahren in der Jugend von Real Madrid. Er hat Charakter." Luca Zidane spielte eine solide Partie und konnte gar mit einem langen Abschlag über rund 80 Meter, der Mitspieler Brahim Diaz direkt vor die Füße fiel, beeindrucken.

"Ich bin sehr froh über alles, was gerade passiert ist. Ich komme aus der eigenen Jugend und nach langen Jahren der Arbeit hat sich diese ausgezahlt", sagte er im Anschluss. Lob gab es vom Vater-Trainer: "Er hat es gut gemacht." Gegen den FC Valencia (Mi., 21.30 Uhr, live auf DAZN) wird Zidane aber wohl wieder ins zweite Glied rutschen.