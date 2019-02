Atletico Madrid gegen Real Madrid: La Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 23. Spieltag der Primera Division trifft Atletico Madrid am heutigen Samstag auf Real Madrid. Alle Informationen zum Duell in der La Liga erhaltet ihr bei SPOX. Außerdem erfahrt ihr hier, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bei Real Madrid läuft es mittlerweile wieder richtig gut. Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat die Mannschaft von Santiago Solari wieder zurück in die Spur gefunden. Die Königlichen gewannen ihre letzten vier Spiele in der Primera Division und befinden sich zwei Punkte hinter Stadtrivale Atletico Madrid auf Platz drei. Zuletzt konnte sich Real im Halbfinale der Copa del Rey mit dem 1:1-Remis auswärts beim FC Barcelona, einen kleinen Vorteil für das Rückspiel im Santiago Bernabeu verschaffen.

Die Colchoneros mischen wie jede Saison ganz vorne in der Liga mit. Trotz der jüngst erlittenen 0:1-Niederlage gegen Betis Sevilla befindet sich die Mannschaft von Diego Simeone mit sechs Punkten Abstand auf den FC Barcelona auf Platz zwei.

Das anstehende Derbi madrileno verspricht also wie üblich ein Fußballspiel mit enormer Intensität. Am 23. Spieltag der Liga geht es dieses Mal neben Prestige auch um den Kampf um Platz zwei in der Tabelle.

Atletico vs. Real Madrid: Wann und wo findet die Partie statt?

Angepfiffen wird die Begegnung zwischen Atletico Madrid und Real Madrid am heutigen Samstag um 16.15 Uhr. Austragungsstätte ist das Wanda Metropolitano in Madrid

Atletico gegen Real Madrid heute live im TV und Livestream

Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Das heutige Duell in der Primera Division zwischen Atletico und Real Madrid wird stattdessen live und exklusiv auf DAZN übertragen.

Ein Abonnement von DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Die ersten 30 Tage sind komplett kostenlos. Daraufhin besteht die Möglichkeit, das Abonnment monatlich zu kündigen.

Atletico vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER

Solltet ihr die Begegnung nicht live am Bildschirm ansehen können, dann greift einfach auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurück. Somit verpasst ihr auch unterwegs keine Aktion auf dem Spielfeld und bleibt erstklassig informiert.

Atletico vs. Real Madrid: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis Primera Division 29.09.2018 Real Madrid Atletico Madrid 0:0 UEFA Super Cup 15.08.2018 Real Madrid Atletico Madrid 2:4 n.V. Primera Division 08.04.2018 Real Madrid Atletico Madrid 1:1 Primera Division 18.11.2017 Atletico Madrid Real Madrid 0:0 UEFA Champions League 10.05.2017 Atletico Madrid Real Madrid 2:1 UEFA Champions League 02.05.2017 Real Madrid Atletico Madrid 3:0

