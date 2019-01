Primera Division: FC Sevilla knöpft Atletico einen Punkt im Spitzenspiel ab

Der FC Sevilla hat Atletico Madrid im Spitzenspiel des 18. Spieltags in der Primera Division einen Punkt abgeknöpft. Die Rojiblancos kamen im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan nicht über ein 1:1 hinaus. Am Abend kann der FC Barcelona beim FC Getafe die Tabellenführung auf fünf Punkte ausbauen. Zuvor empfängt Real Madrid Real Sociedad (jetzt live auf DAZN und im LIVETICKER).

Sevilla begann druckvoll und ging in der 37. Minute durch Wissam Ben Yedder verdient in Führung. Eine Minute zuvor scheiterte Andre Silva bereits am Pfosten. Ben Yedder verpasste in der 39. Spielminute gar den Doppelschlag, als er aus rund sieben Metern an Atleti-Keeper Jan Oblak scheiterte.

Atletico hatte Probleme mit der Präsenz der Sevillistas und offenbarte Schwächen in der Passgenauigkeit. Der direkt verwandelte Freistoß von Antoine Griezmann kurz vor dem Halbzeitpfiff war durchaus schmeichelhaft.

Nach dem 1:1 kämpfte sich der Tabellenzweite der Primera Division jedoch über Aggressivität und mehr Kompaktheit ins Spiel. Trotz der verbesserten Leistung in Halbzeit zwei blieb es beim Unentschieden.

Chance für Real Madrid und FC Barcelona

Durch das Remis im Spitzenspiel eröffnen sich Möglichkeiten für Real Madrid und den FC Barcelona, aufzuschließen beziehungsweise sich abzusetzen.

Real könnte mit einem Sieg gegen Real Sociedad mit Sevilla gleichziehen. Spitzenreiter Barca würde mit drei Punkten aus dem Gastspiel beim FC Getafe auf fünf Punkte davonziehen.

Primera Division: Alle Begegnungen des 18. Spieltags

Heim Ergebnis Gast UD Levante 2:2 Girona Espanyol Barcelona 1:0 Leganes Real Valladolid 0:1 Rayo Vallecano Madrid Deportivo Alavés 2:1 Valencia Huesca 2:1 Betis Sevilla Eibar 0:0 Villarreal Sevilla 1:1 Atlético Madrid Real Madrid -:- Real Sociedad de Fútbol Getafe -:- Barcelona Celta de Vigo -:- Athletic Bilbao

Die Tabelle der Primera Division