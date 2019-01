FC Sevilla gegen Atletico Madrid: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker

Atletico Madrid ist heute am 18. Spieltag der Primera Division beim FC Sevilla zu Gast. Alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr bei SPOX.

Atletico Madrid ist derzeit der erste Verfolger von Spitzenreiter FC Barcelona. Nach dem 3:2-Sieg gegen Real Valladolid (15.12.), erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone am vergangenen Spieltag einen knappen 1:0-Erfolg gegen Espanyol Barcelona. Antoine Griezmann traf in der 56. Minute per Elfmeter, seine Mannschaft war jedoch über weite Strecken unterlegen.

Mit dem FC Sevilla wartet auf Atletico heute der Drittplatzierte der Liga, lediglich zwei Punkte trennen beide Teams, die Positionen können sich demnach schnell ändern. Sevilla musste zuletzt allerdings einen Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen und trennte sich mit einem 1:1 von CD Leganes.

Sevilla gegen Atletico: Wo und wann findet die Partie statt?

Um 16.15 Uhr am heutigen Sonntagnachmittag beginnt das Duell zwischen dem FC Sevilla und Atletico Madrid. Gespielt wird im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan in Sevilla.

Antonio Mateu Lahoz wird die Partie als Schiedsrichter leiten. Seine Kollegen Pau Cebrian Devis und Iker De Francisco Grijalba unterstützen ihn dabei an den Seitenlinien.

FC Sevilla vs. Atletico Madrid live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und Atletico Madrid ist nicht im Free-TV zu sehen, stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN die Partie live und exklusiv. Nicht nur könnt ihr das Spiel auf DAZN in voller Länge anschauen, sondern auch später auf Abruf alle interessanten Szenen nachholen.

Kommentator: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Benjamin Lauth

Für nur 9,99 Euro im Monat könnt ihr den Streamingdienst abonnieren, die ersten 30 Tage sind zum Testen sogar völlig kostenfrei.

FC Sevilla gegen Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt jedoch auch den Liveticker von SPOX nutzen, um auf dem Laufenden zu bleiben. So verpasst ihr keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld und seid auch von unterwegs stets top informiert.

FC Sevilla vs. Atletico Madrid: Die vergangenen Begegnungen

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Primera Division 25.02.2018 FC Sevilla 2:5 (0:2) Copa del Rey 23.01.2018 FC Sevilla 3:1 (1:1) Copa del Rey 17.01.2018 Atletico Madrid 1:2 (0:0) Primera Division 23.09.2017 Atletico Madrid 2:0 (0:0) Primera Division 19.03.2017 Atletico Madrid 3:1 (1:0) Primera Division 23.10.2016 FC Sevilla 1:0 (0:0)

