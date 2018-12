Copa del Rey, Runde der letzten 32 - Rückspiele: Die Partien mit Barca und Real Madrid im Livestream

Die Rückspiele der Runde der letzten 32 in der Copa del Rey, dem spanischen Pokal, stehen an. Was ihr alles zu den Partien wissen müsst und wo ihr diese Spiele im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Hinspiele im Sechzehntelfinale des Copa del Rey sind gespielt, nun finden die Rückspiele am 4., 5. und 6. Dezember statt.

Copa del Rey live: Die Rückspiele der letzten 32

Die Anstoßzeiten für die Rückspiele der Copa del Rey variieren von 12 Uhr bis 21.30 Uhr.

Datum Uhrzeit Heim Gast Hinspiel-Ergebnis Übertragung Dienstag, 4. Dezember 19.30 Uhr FC Valencia CD Ebro 2:1 DAZN Dienstag, 4. Dezember 19.30 Uhr FC Getafe FC Cordoba 2:1 Dienstag, 4. Dezember 20.30 Uhr Rayo Vallecano CD Leganes 2:2 Dienstag, 4. Dezember 21.30 Uhr Espanyol Barcelona FC Cadiz 1:2 Mittwoch, 5. Dezember 19.30 Uhr FC Girona Deportivo Alaves 2:2 DAZN Mittwoch, 5. Dezember 19.30 Uhr Atletico Madrid Sant Andreu 1:0 DAZN Mittwoch, 5. Dezember 20.30 Uhr Real Sociedad Celta Vigo 1:1 Mittwoch, 5. Dezember 20.30 Uhr FC Villarreal UD Almeria 3:3 DAZN Mittwoch, 5. Dezember 20.30 Uhr FC Sevilla Villanovense 0:0 DAZN Mittwoch, 5. Dezember 21.30 Uhr Real Valladolid RCD Mallorca 2:1 Mittwoch, 5. Dezember 21.30 Uhr FC Barcelona CyD Leonesa 1:0 DAZN Donnerstag, 6. Dezember 12 Uhr UD Levante CD Lugo 1:1 Donnerstag, 6. Dezember 16.15 Uhr Real Madrid UD Melilla 4:0 DAZN Donnerstag, 6. Dezember 18.30 Uhr SD Huesca Athletic Bilbao 0:4 Donnerstag, 6. Dezember 18.30 Uhr SD Eibar Sporting Gijon 0:2 Donnerstag, 6. Dezember 20.45 Uhr Betis Sevilla Racing Santander 1:0 DAZN

Copa del Rey im Livestream verfolgen

Wenn ihr Spiele der Copa del Rey sehen wollt, ist der Streamingdienst DAZN die richtige Adresse für euch.

