Primera Division, 1. Spieltag: Barcelona und Real Madrid zum Beginn gegen Kanonenfutter

Die Primera Division startet in die neue Spielzeit - und die Schwergewichte dürfen sich über leichte Aufgaben freuen. Barca empfängt am Samstag Alaves (22.15 Uhr live auf DAZN und im Liveticker), Real fordert am Sonntag Getafe (22.15 Uhr live auf DAZN und im Liveticker).

Einen deutlich schwereren Start haben da die Rojiblancos erwischt - Atletico muss nämlich schon zum Saisonauftakt nach Valencia.

Primera-Division-Start 2018/19: Die Fakten zum 1. Spieltag in Spanien

Barcelona hat die letzten neun Saison-Eröffnungsspiele gewonnen. Die letzte Heimniederlage am 1. Spieltag ist schon ein wenig her - die gab's 1939 gegen Espanyol.

Luis Suarez könnte für Barca zu seinem wettbewerbsübergreifend 200. Pflichtspiel kommen.

Real Madrid hat mit Getafe einen dankbaren Gegner zu Gast: Neumal in Folge konnten die Königlichen gegen den kleinen Nachbarn gewinnen, dabei 35 Tore erzielen (3,8 im Schnitt).

In der 88. Spielzeit in LaLiga sind erstmals fünf Vereine aus Madrid am Start.

Das Duell zwischen Valencia und Atletico findet zum 157. Mal statt - doch das erste Mal in der Geschichte an einem Montag.

Die Partien des 1. Spieltags der Primera Division im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 17. August 20.15 Uhr Girona Real Valladolid DAZN Liveticker Fr., 17. August 22.15 Uhr Betis Sevilla Levante DAZN Liveticker Sa., 18. August 18.15 Uhr Celta de Vigo Espanyol Barcelona DAZN Liveticker Sa., 18. August 20.15 Uhr FC Villarreal Real Sociedad DAZN Liveticker Sa., 18. August 22.15 Uhr FC Barcelona Deportivo Alaves DAZN Liveticker So., 19. August 18.15 Uhr SD Eibar Huesca DAZN Liveticker So., 19. August 20.15 Uhr Rayo Vallecano FC Sevilla DAZN Liveticker So., 19. August 22.15 Uhr Real Madrid Getafe DAZN Liveticker Mo., 20. August 20 Uhr FC Valencia Atletico Madrid DAZN Liveticker Mo., 20. August 22 Uhr Athletic Bilbao CD Leganes DAZN Liveticker

Die Abschlusstabelle der Primera Division der Saison 2017/18