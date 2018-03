Ajax-Juwel Justin Kluivert dementiert Wechsel-Gerüchte um den FC Barcelona

Primera División Girona -

La Coruna Primera División Eibar -

Real Madrid Primera División FC Sevilla -

Valencia Primera División Getafe -

Levante Primera División Malaga -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Primera División Alaves -

Real Betis Primera División Levante -

Eibar Primera División Deportivo -

Las Palmas Primera División Valencia -

Alaves Primera División Real Sociedad -

Getafe Primera División Real Betis -

Espanyol Primera División Leganes -

Sevilla Primera División FC Barcelona -

Bilbao Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona

Schlagzeilen um Justin Kluivert gab es in den vergangenen Monaten nicht zu knapp. Unter anderem hieß es zuletzt, Superstar Lionel Messi habe den Wunsch geäußert, dass der FC Barcelona den 18 Jahre alten Shootingstar von Ajax Amsterdam holen solle. Der Niederländer zweifelt bei FourFourTwo daran, dass dieses Gerücht echt ist: "Ich stehe nicht mit Messi in Kontakt, weiß also nicht, ob es wahr ist."

Allerdings zeigt er sich trotzdem geschmeichelt: "Nur er weiß, ob es so war. Aber es ist natürlich schön zu hören." Wechselgerüchten schiebt der Stürmer dann aber einen Riegel vor. Er habe noch Ziele bei Ajax Amsterdam: "Meine zwei Hauptziele sind einmal der Titel in der Eredivisie mit Ajax und zum anderen mein Debüt in der A-Nationalmannschaft." Letzteres dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn in die Elftal wurde er in dieser Woche erstmals berufen.

Manchester United an Kluivert interessiert

Allerdings wolle er sich natürlich auch immer weiter verbessern, denn er sei auch noch jung, fährt der Sohn des Ex-Nationalspielers Patrick Kluivert fort. Ein Transfer in der Zukunft liegt also durchaus im Bereich des Möglichen.

Großes Interesse an Kluivert wird besonders Barca und Manchester United nachgesagt. Der Youngster hat in dieser Saison 22-Erstligaspiele absolviert, dabei gelangen ihm sechs Tore und vier Vorlagen.