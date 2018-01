Copa del Rey, die Viertelfinal-Hinspiele: Barca verliert Derby, Sevilla schlägt Atletico

Copa del Rey Leganes -

Real Madrid Primera División Getafe -

Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Primera División Atletico Madrid -

Girona Primera División Villarreal -

Levante Primera División Las Palmas -

Valencia Primera División Alaves -

Leganes Primera División Real Madrid -

La Coruna Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Primera División Eibar -

Malaga Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Copa del Rey Alaves -

Valencia Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Primera División Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Girona Primera División Villarreal -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Espanyol Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Primera División Celta Vigo -

Real Betis

Im Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey hat der FC Barcelona im Derby bei Espanyol verloren. Die Gastgeber setzten sich dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) durch. Bereits am frühen Abend unterlag Atletico dem FC Sevilla, während der FC Valencia seiner Favoritenrolle im Duell mit Alaves gerecht wurde, und das trotz zwischenzeitlichem Rückstand. Am Donnerstag gastiert Real Madrid in Leganes (21.30 Uhr live auf DAZN).

Es war die erste Niederlage für Barca seit August, als sie im Supercup gegen Real Madrid unterlegen waren. Ein Derby gegen Espanyol hat das Starensemble um Lionel Messi zuletzt vor neun Jahren verloren.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Gute Chancen auf den Halbfinal-Einzug hat der FC Sevilla, der etwas überraschend 2:1 (0:0) bei Atletico Madrid gewann. Zudem bezwang der FC Valencia am Mittwoch Deportivo Alaves ebenfalls 2:1 (0:0).

In Barcelona erzielte Melendo in der 88. Minute den Siegtreffer für Espanyol. Messi hatte zuvor einen Foulelfmeter verschossen (62.).

Atletico Madrid - FC Sevilla 1:2 (0:0)

Tore: 1:0 Costa (73.), 1:1 Moya (80./ET), 1:2 Correa (89.)

FC Valencia - Deportivo Alaves 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Sobrino (66.), 1:1 Guedes (73.), 2:1 Rodrigo (82.)

Gelb-Rot: Dieguez (77./Alaves)

Espanyol - FC Barcelona 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Melendo (88.)

Bes. Vorkommnis: Lopez hält FE von Messi (61.)

CD Leganes - Real Madrid (Do., 21.30 Uhr live auf DAZN)

Copa del Rey, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick