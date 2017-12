Ist der FC Sevilla an Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel interessiert?

Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atlético Madrid Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Primera División Atletico Madrid -

Getafe Primera División Valencia -

Girona Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Primera División Leganes -

Real Sociedad Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

Deportivo Primera División Bilbao -

Alaves Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Primera División Malaga -

Espanyol

Der FC Sevilla hat sich kürzlich von Trainer Eduardo Berizzo getrennt. Die Spanier sind nun offenbar daran interessiert, Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel in die Primera Division zu locken.

Wie die Zeitung Diario de Sevilla berichtet, hat der derzeitige Tabellenfünfte der Primera Division Interesse an Tuchel angemeldet. Der Trainer befindet sich nach seinem Engagement bei Borussia Dortmund derzeit in einem Sabbatical, will aber früher oder später wieder ins aktive Geschehen eingreifen.

Sevilla hofft nach der Trennung vom krebskranken Berizzo offenbar darauf, Tuchel von der Aufgabe überzeugen zu können. Schon am Tag der Trennung gab der Verein an, sich in Gesprächen mit einem Nachfolger zu befinden, der in der Winterpause das Training der Mannschaft übernehmen soll.

Neben Tuchel werden derweil auch Andre-Villas Boas (Shanghai IPG), Laurent Blanc (zuletzt Paris Saint-Germain) sowie Javi Gracia (zuletzt Rubin Kasan) gehandelt. Tuchel-Berater Olaf Meinking wollte bislang kein Statement hierzu abgeben.