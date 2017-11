Real an Martial interessiert

Primera División Espanyol -

Getafe Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Copa del Rey Barcelona -

Murcia Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Primera División Malaga -

Levante Primera División Barcelona -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Primera División Sevilla -

La Coruna Primera División Bilbao -

Real Madrid Primera División Leganes -

Villarreal Primera División Getafe -

Valencia Primera División Eibar -

Espanyol Primera División Las Palmas -

Real Betis Primera División Girona -

Alaves Primera División Alaves -

Las Palmas Primera División Getafe -

Eibar Primera División Real Madrid -

Sevilla Primera División Valencia -

Celta Vigo Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona

Aufgrund der jüngsten Torflaute von Real Madrid und dem Acht-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona sieht sich der spanische Meister nun offenbar nach Verstärkungen in der Offensive um. Ganz oben auf dem Zettel der Madrilenen soll Manchester Uniteds Anthony Martial stehen.

Nach dem mühsamen 3:2-Sieg Reals über Malaga am Samstag deutet Zinedine Zidane an, dass sich der Hauptstadt-Klub nach möglichen Winter-Transfers umsehe. Laut Mirror soll der Champions-League-Sieger bereit sein, Manchester United eine 90-Millionen-Euro-Offerte für den 21-jährigen Franzosen Anthony Martial zu unterbreiten, der sich bei United immer wieder als Edel-Joker erwies, aber nur selten von Beginn an auflaufen darf.

Martial wechselte 2015 für 60 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Red Devils und bestritt seitdem 68 Liga Partien. Sein Vertrag in Manchester ist noch 2019 gültig.