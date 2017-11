De Gea warnt Arrizabalaga vor Wechsel

Primera División Girona -

Kepa Arrizabalaga wird bereits als neuer Real-Madrid-Keeper gehandelt, allerdings steht auch ein Wechsel ins Ausland im Raum. Manchester Uniteds Keeper David De Gea rät ihm zu einem Verbleib in Spanien.

"Wenn man Spanien verlässt, wird man ein wenig vergessen. Die mediale Präsenz die man in der Primera Division erhält, ist mit der in einer anderen europäischen Liga nicht zu vergleichen", wird De Gea von Diario AS zitiert.

Der Keeper von Manchester United ist von Kepa beeindruckt: "Er ist noch jung, aber er hat die richtige Einstellung und trainiert auf einem hohen Level. Er verbessert sich in jedem Spiel und wird eine lange und erfolgreiche Karriere haben."