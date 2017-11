Sevilla-Trainer Berizzo wohl an Krebs erkrankt

Primera División Celta Vigo -

Leganes Primera División Alaves -

Eibar Primera División Real Madrid -

Malaga Primera División Real Betis -

Girona Primera División Levante -

Atletico Madrid Primera División La Coruna -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Primera División Villarreal -

Sevilla Primera División Valencia -

Barcelona Primera División Espanyol -

Getafe Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Copa del Rey Barcelona -

Murcia Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Primera División Malaga -

Levante Primera División Barcelona -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Primera División Sevilla -

La Coruna Primera División Bilbao -

Real Madrid Primera División Leganes -

Villarreal Primera División Getafe -

Valencia Primera División Eibar -

Espanyol Primera División Las Palmas -

Real Betis Primera División Girona -

Alaves

Trainer Eduardo Berizzo vom spanischen Erstligisten FC Sevilla soll an Prostatakrebs erkrankt sein. Das berichtete der spanische Radiosender Cadena Ser nur wenige Stunden nach dem eindrucksvollen Comeback Sevillas beim 3:3 (0:3) in der Champions League gegen den FC Liverpool.

Der 48 Jahre alte Berizzo sagte nach der Partie gegen die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp nichts zu seinem Gesundheitszustand. Es wird jedoch erwartet, dass Sevilla noch am Mittwoch die Krankheit in einer offiziellen Erklärung bestätigen wird.

"Da es ein persönliches und schwieriges Thema ist, würde ich es vorziehen, bis morgen zu warten", sagte Sevillas Präsident Pepe Castro dem spanischen Radiosender Cadena Cope. Berizzo ist erst seit dieser Saison bei den Andalusiern im Amt. Zuvor war er drei Jahre Trainer bei Celta Vigo.

Mehrere Spieler hatten am Dienstag Berizzos Ansprache in der Halbzeitpause gegen Liverpool gelobt. "Wir mussten für die Fans und den Boss mit einer anderen Einstellung rauskommen. Er hat uns dazu gebracht, so zu spielen", sagte der argentinische Nationalspieler Ever Banega, nachdem Sevilla nach einem 0:3-Halbzeitrückstand gegen die Reds noch in letzter Minute ein 3:3 erkämpft hatte.

Der ehemalige Schalker Johannes Geis kam zu seinem ersten Champions-League-Einsatz für Sevilla und stand 90 Minuten auf dem Platz.