Busquets: Barca braucht Neuzugänge

Nach dem verlorenen Hinspiel der spanischen Supercopa gegen Real Madrid (1:3) fordert Sergio Busquets vom FC Barcelona weitere Verstärkungen für sein Team. Er besteht aber darauf, dass dies nichts mit der Niederlage gegen die Königlichen zu tun habe.

"Die Mannschaft braucht keine Neuverpflichtungen wegen des Ergebnisses. Wir brauchen sie, weil man Dinge erneuern muss", erklärte der spanische Nationalspieler.

Nach Nelson Semedo und Gerard Deulofeu stehen die Katalanen nun vor einem weiteren Transfer: Der Brasilianer Paulinho soll kommen. Barca ist sich mit dem chinesischen Klub Guangzhou Evergrande bereits einig. Der Wechsel scheint, kurz vor dem Abschluss zu sein.

Am kommenden Mittwoch (23.00 Uhr auf DAZN und im LIVETICKER) muss Barca im entscheidenden Rückspiel in Madrid antreten. Busquets und die Blaugrana stehen vor einer schweren Aufgabe. "Es ist sehr schwierig, aber wir reisen mit der Absicht ins Bernabeu, zurückzukommen", so der 29-Jährige weiter.