Perez: "Kann für den Rest des Lebens bleiben"

"Zidane kann für den Rest seines Lebens bei Real Madrid bleiben. Jeder Real-Fan ist so dankbar, denn er hat bereits 2001 unser Niveau als Spieler angehoben und jetzt ist er der beste Trainer der Welt. Er ist erst seit 17 Monaten unser Coach, aber er hat alles geschafft, was möglich war."

Zidane übernahm erst im Januar 2016 den Posten des Cheftrainers bei den Königlichen und gewann bereits in der vergangenen Saison die Champions League. Am Samstag besiegelte er mit dem Gewinn über Juventus Turin nicht nur die Champions-League-Titelverteidigung, sondern zuvor feierte er mit dem Team auch den ersten LaLiga-Titel für Madrid seit fünf Jahren.

Ob der Franzose auch über die Saison hinaus Trainer bleiben wird, liegt nun an ihm. Er selbst wisse noch nicht, ob er ein Leben lang bleiben werde, jedoch sei er sehr dankbar für alles, was der Verein für ihn getan habe. "Ich habe lange Zeit hier gespielt und ich fühle mich als Teil des Inventars. Jeder Spieler in der Mannschaft hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen und das ist auch der Hauptfaktor in dieser Saison gewesen", so Zidane.

In 87 Spielen musste Zidane mit Real Madrid nur sieben Niederlagen hinnehmen und konnte in der kurzen Zeit neben den zwei Champions-League-Pokalen und dem Meistertitel auch den Supercup und den spanischen Pokal gewinnen.

