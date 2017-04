Messi erzielt 500. Pflichtspieltreffer für Barca

Sonntag, 23.04.2017

Der Argentinier hatte vor dem Spiel bereits 498 Treffer zu Buche stehen. Sein Ausgleich in der 33. Minute war dann Nummer 499, als er in einer für ihn typischen Art und Weise im Sechzehner noch einen Haken schlug und den Ball im Tor von Keylor Navas versenkte. Sein Jubiläumstor erzielte der fünfmalige Weltfußballer dann in der allerletzten Minute des Spiels und entschied mit einem Schlenzer in die linke untere Ecke einen dramatischen und sehr unterhaltsamen Clasico.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Durch den Sieg bei den Königlichen sind die Katalanen wieder punktgleich an der Spitze von LaLiga. Real hat aber noch ein Spiel weniger absolviert und geht nun nur noch mit einem kleinen Vorteil in die entscheidende Phase des Titelrennens.

Lionel Messi im Steckbrief