Spanien: Manipulations-Vorwurf nach 0:12

Montag, 03.04.2017

Bereits in der 31. Minute fiel das 7:0 für Barca, mit einem 8:0 ging es in die Halbzeitpause. Die Spieler von CD Eldense - ein Team aus Elda in der Region Valencia - weinten nach der Niederlage hemmungslos auf dem Platz. Die Pleite besiegelt den Abstieg des Tabellenschlusslichts (-58 Tore), jetzt gab es den Hammer von den Klubbossen obendrauf.

Eldense hat verkündet, dass der Verein alle sportlichen Aktivitäten für die erste Mannschaft einstellt. Auch die Verträge mit den italienischen Investoren, die den Klub unterstützen, wurden aufgekündigt. Wie die ausstehenden sechs Ligaspiele gewertet werden, ist noch unklar.

Und die Nachwirkungen des Spiels gehen noch sehr ernsthaft weiter. Eldense-Stürmer Cheikh Saad berichtete dem spanischen Radiosender RAC1 laut der Daily Mail von Manipulationen: "Eine halbe Stunde vor dem Start des Spiels hieß es noch, dass ich von Anfang an auflaufe. Plötzlich war ich nicht mehr in der Startformation. Einem Mitspieler wurde gesagt, dass das Spiel manipuliert ist, und dass er keine Tore schießen soll, wenn er spielen will."

Er selbst sei nicht gefragt worden, "weil sie wussten, wie meine Antwort lauten würde. Der Trainer wusste etwas, da bin ich mir sicher - und die Spieler ebenfalls." Laut Cadena Cope wird der Verband den Manipulationsvorwürfen nachgehen.

Eldenses Ergebnisse im Überblick