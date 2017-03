Belletti: "Neymar wird der Beste der Welt sein"

Mittwoch, 22.03.2017

"Neymar kann in naher Zukunft der beste Spieler der Welt werden", sagte Belletti am Rande des International Champions Cup in New York. "Er kann mit Druck umgehen, ist erfahrener auf dem Spielfeld und spielt im besten Team der Welt."

Vor allem die Spielweise der Katalanen sieht Belletti als wichtigen Teil der Entwicklung. "Neymar ist Brasilianer und die Art und Weise wie Barcelona spielt, ist irgendwie auch leicht brasilianisch. Das ist gut für ihn und wir werden in den kommenden Jahren einen noch stärkeren Neymar sehen."

Neymar lieferte vor allem im Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain eine bärenstarke Leistung ab, als er zwei Tore zum 6:1-Erfolg der Katalanen beisteuerte und sie somit ins Viertelfinale führte.

Dieses Spiel könnte laut Belletti einen enormen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Wettbewerbs haben: "Ich denke, es geht nur um Selbstvertrauen und nach dem Spiel gegen Paris glauben sie stärker denn je an den Titel."

Der FC Barcelona trifft im Viertelfinale auf den italienischen Meister Juventus Turin.

