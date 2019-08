Türkei-Talent Mert Cetin wechselt zur AS Rom

Das türkische Innenverteidiger-Talent Mert Cetin wechselt von Genclerbirligi zum italienischen Topklub AS Rom. Das gaben die Giallorossi am Freitag offiziell bekannt.

Für den 22-Jährigen überweist die Roma drei Millionen Euro an Ablöse nach Ankara. Cetin unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis 2024.

"Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Das ist ein Gefühl, das ich gar nicht richtig in Worte fassen kann", wird der dreimalige türkische U21-Nationalspieler auf der Webseite der Römer zitiert. "Ich bin zuversichtlich, die Erwartungen zu erfüllen, die der Klub und die Fans in mich haben."

Cetin wird bei der Roma die Rückennummer 15 tragen. In der vergangenen Saison absolvierte er für Genclerbirligi 25 Partien in der zweiten türkischen Liga und feierte den Aufstieg in die Süper Lig.