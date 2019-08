Inter Mailand leiht Alexis Sanchez von Manchester United aus

Der Transfer von Alexis Sanchez von Manchester United zu Inter Mailand ist perfekt, dies gaben die Red Devils am Donnerstagabend via Twitter bekannt. Der 30-Jährige wird für ein Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen, Inter soll zudem fünf der 23 Millionen Euro Jahresgehalt übernehmen.

Bereits am Mittwochnachmittag war der chilenische Nationalspieler in Mailand gelandet, um den Medizincheck zu absolvieren. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, winkte Sanchez den wartenden Fans und Journalisten am Flughafen der italienischen Metropole zu.

Der Vertrag von Sanchez bei Manchester United läuft noch bis ins Jahr 2022, wobei er unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer zuletzt keine Berücksichtigung fand und wohl keine Zukunft im Old Trafford hat.