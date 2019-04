AC Milan gegen SS Lazio heute live im TV oder Livestream

Für Milan und Lazio geht es am heutigen Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel in der Coppa Italia um das Aufrechterhalten der letzten Titelchance. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Livestream sehen könnt.

Zufriedenstellend läuft die Saison für Gennaro Gattuso und Simone Inzaghi beide nicht. Die Trainer von Milan und Lazio kämpfen in der Liga nach jeweils durchwachsenen Spielzeiten um den letzten Champions-League-Platz, könnten aber genauso gut noch von den internationalen Rängen verdrängt werden.

Eine willkommene Gelegenheit bietet da die Coppa Italia: Nach dem Ausscheiden großer Kaliber wie Juventus, Napoli und Inter stehen die Chancen auf einen Titelgewinn und die automatische Europa-Qualifikation gut wie selten.

Milan gegen Lazio heute live im Livestream

Das italienische Pokal-Halbfinale zwischen Milan und Lazio wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen bietet DAZN einen Livestream an, auf welchem die Partie zu sehen sein wird.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der eine ganze Bandreite an internationalem Fußball zu bieten hat. Die Partien sind zu jeder Zeit in voller Länge und nach dem Spiel auch als Highlights abrufbar. DAZN bietet zusätzlich Spiele der Champions- und Europa-League sowie die Highlights der 1. Und 2. Bundesliga an. Das Spiel Milan vs. Lazio wird von Flo Eckl kommentiert und von Michael Hofmann als Experte begleitet.

AC Milan vs. Lazio: Spielort, -zeit und Schiedsrichter

Das altehrwürdige San Siro ist die Spielstätte des brisanten Duells zwischen den beiden Teams. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr von Schiedsrichter Paolo Mazzoleni.

Milan gegen Lazio: Hinspiel und Vorgeschichte

Vor rund einem Monat endete das Hinspiel zwischen Lazio und Milan im Olimpico zu Rom mit 0:0. In einer physischen Partie konnte sich keines der beiden Teams einen Vorteil erarbeiten.

Etwas brisanter ging es dann vor knapp zwei Wochen beim ligainternen Duell zu. Hier besiegte Milan Lazio mit 1:0. Im Nachgang an die Partie gab es jedoch Wortgefechte und Auseinandersetzungen.

Die Spieler Tiemoue Bakayoko und Franck Kessie hatten nach dem Spiel das Trikot von Lazios Francesco Acerbi ergattert und sind mit diesem in Richtung Kurve gelaufen, um es wie eine Trophäe zu schwenken. Dies war freilich als Provokation gedacht und hat in Italien für eine Menge Aufsehen gesorgt. Der Verein musste daraufhin eine Strafe zahlen.

Rossoneri - Biancocelesti: Die letzten Duelle

Die vergangenen Spiele zwischen Milan und Lazio waren allesamt hart umkämpft. Während drei Partien unentschieden endeten, setzte sich in den weiteren beiden Begegnungen Milan mit einem Tor Unterschied durch.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 13.04.19 Serie A AC Milan Lazio 1:0 26.02.19 Coppa Italia Lazio AC Milan 0:0 25.11.18 Serie A Lazio AC Milan 1:1 28.02.18 Coppa Italia Lazio AC Milan 0:1 31.01.18 Coppa Italia AC Milan Lazio 0:0

Coppa Italia: Das Halbfinale im Überblick

Im zweiten Halbfinale stehen sich Florenz und Atalanta gegenüber, das Hinspiel endete 3:3. Das Finale der Coppa Italia findet am 15. Mai statt.