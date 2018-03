Boxing Day und frühzeitiger Transferschluss kommen auch in die Serie A

Serie A AS Rom -

FC Turin Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Benevento Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Serie A CFC Genua -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Neapel Serie A Juventus -

Atalanta Serie A Udinese -

Sassuolo Serie A SPAL -

Juventus Serie A Sampdoria -

Inter Mailand Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua

Die Serie A will sich attraktiver machen und setzt dafür auf eine neue Terminierung der Spielpläne. Ab der kommenden Saison wird es auch den sogenannten Boxing Day in Italiens erster Liga geben.

Am Montagabend hat die Serie A in Person von Verbandspräsident Giovanni Malago einige Änderungen bekannt gegeben. Die mit Sicherheit größte Änderung ist dabei die Einführung eines Boxing Day ab der kommenden Saison.

Am 22., 26. und 30. Dezember sollen fortan Spiele in Italiens höchster Spielklasse stattfinden. Damit geht Italien in einen direkten Wettstreit mit der Premier League, die bisher die Tage um Weihnachten für sich beanspruchte.

Obendrein schloss sich die Serie A der Premier League in Sachen Transferschluss an. Das Fenster im Sommer schließt nun am 18. August und damit 24 Stunden vor dem ersten Liga-Spiel der startenden Saison.